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Zhong You Liang

EastMonkey

Zhong You Liang
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交易:
499
盈利交易:
323 (64.72%)
亏损交易:
176 (35.27%)
最好交易:
141.90 USD
最差交易:
-54.11 USD
毛利:
2 768.36 USD (106 155 pips)
毛利亏损:
-1 465.07 USD (102 340 pips)
最大连续赢利:
15 (70.77 USD)
最大连续盈利:
182.64 USD (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
94.26%
最大入金加载:
22.51%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.15
长期交易:
264 (52.91%)
短期交易:
235 (47.09%)
利润因子:
1.89
预期回报:
2.61 USD
平均利润:
8.57 USD
平均损失:
-8.32 USD
最大连续失误:
9 (-263.28 USD)
最大连续亏损:
-263.28 USD (9)
每月增长:
16.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.90 USD
最大值:
314.42 USD (7.37%)
相对跌幅:
结余:
7.37% (314.42 USD)
净值:
50.86% (2 079.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 53
NZDCAD 48
AUDCAD 37
NZDUSD 36
EURGBP 32
GBPCAD 31
AUDJPY 27
EURNZD 25
AUDUSD 23
USDCHF 23
NZDCHF 22
GBPUSD 17
CHFJPY 16
CADJPY 16
USDJPY 14
EURJPY 13
AUDCHF 13
EURUSD 12
GBPAUD 12
CADCHF 10
USDCAD 8
EURAUD 7
GBPCHF 3
EURCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 75
NZDCAD 111
AUDCAD 74
NZDUSD 113
EURGBP 98
GBPCAD 88
AUDJPY 48
EURNZD 95
AUDUSD 54
USDCHF 93
NZDCHF -39
GBPUSD 116
CHFJPY 86
CADJPY 130
USDJPY -116
EURJPY 127
AUDCHF 22
EURUSD 56
GBPAUD 17
CADCHF 21
USDCAD 11
EURAUD 15
GBPCHF 10
EURCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD -4.8K
NZDCAD 4.3K
AUDCAD 3.8K
NZDUSD 1.1K
EURGBP 1.8K
GBPCAD 5.4K
AUDJPY -567
EURNZD -4K
AUDUSD 1.8K
USDCHF 2.4K
NZDCHF -5.2K
GBPUSD 5K
CHFJPY -382
CADJPY -2.5K
USDJPY -12K
EURJPY -1.2K
AUDCHF 1.2K
EURUSD 2.1K
GBPAUD 1.4K
CADCHF 933
USDCAD -295
EURAUD 2.2K
GBPCHF 792
EURCAD 73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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最好交易: +141.90 USD
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最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +70.77 USD
最大连续亏损: -263.28 USD

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ICMarketsSC-Live17
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Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
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ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
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ICMarketsSC-Live07
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GoMarkets-Real 10
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Exness-Real17
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RoboForex-ECN
0.48 × 785
ICMarketsSC-Live11
0.57 × 289
ThreeTrader-Live
0.57 × 274
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
VantageInternational-Live 14
0.74 × 27
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live10
0.76 × 17
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
ICMarketsSC-Live19
0.79 × 148
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live08
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这套多货币对量化策略融合对冲与网格交易逻辑：通过多组货币对对冲抵消单边行情风险，依托网格在区间内自动交易收割价差，同时为每个头寸设置明确止损阈值。经一年多实盘检验，策略大幅降低净值波动，持续跑出稳健盈利，适合追求低波动稳定收益的投资者。
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2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.03 13:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.03 01:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.09 11:37
No swaps are charged on the signal account
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.25 14:48
No swaps are charged on the signal account
2026.06.01 14:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.27 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 03:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.26 08:21
Share of trading days is too low
2026.05.26 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.24 16:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.24 16:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.24 16:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.24 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.24 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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