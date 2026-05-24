- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
499
盈利交易:
323 (64.72%)
亏损交易:
176 (35.27%)
最好交易:
141.90 USD
最差交易:
-54.11 USD
毛利:
2 768.36 USD (106 155 pips)
毛利亏损:
-1 465.07 USD (102 340 pips)
最大连续赢利:
15 (70.77 USD)
最大连续盈利:
182.64 USD (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
94.26%
最大入金加载:
22.51%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.15
长期交易:
264 (52.91%)
短期交易:
235 (47.09%)
利润因子:
1.89
预期回报:
2.61 USD
平均利润:
8.57 USD
平均损失:
-8.32 USD
最大连续失误:
9 (-263.28 USD)
最大连续亏损:
-263.28 USD (9)
每月增长:
16.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.90 USD
最大值:
314.42 USD (7.37%)
相对跌幅:
结余:
7.37% (314.42 USD)
净值:
50.86% (2 079.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|53
|NZDCAD
|48
|AUDCAD
|37
|NZDUSD
|36
|EURGBP
|32
|GBPCAD
|31
|AUDJPY
|27
|EURNZD
|25
|AUDUSD
|23
|USDCHF
|23
|NZDCHF
|22
|GBPUSD
|17
|CHFJPY
|16
|CADJPY
|16
|USDJPY
|14
|EURJPY
|13
|AUDCHF
|13
|EURUSD
|12
|GBPAUD
|12
|CADCHF
|10
|USDCAD
|8
|EURAUD
|7
|GBPCHF
|3
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|75
|NZDCAD
|111
|AUDCAD
|74
|NZDUSD
|113
|EURGBP
|98
|GBPCAD
|88
|AUDJPY
|48
|EURNZD
|95
|AUDUSD
|54
|USDCHF
|93
|NZDCHF
|-39
|GBPUSD
|116
|CHFJPY
|86
|CADJPY
|130
|USDJPY
|-116
|EURJPY
|127
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|56
|GBPAUD
|17
|CADCHF
|21
|USDCAD
|11
|EURAUD
|15
|GBPCHF
|10
|EURCAD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|-4.8K
|NZDCAD
|4.3K
|AUDCAD
|3.8K
|NZDUSD
|1.1K
|EURGBP
|1.8K
|GBPCAD
|5.4K
|AUDJPY
|-567
|EURNZD
|-4K
|AUDUSD
|1.8K
|USDCHF
|2.4K
|NZDCHF
|-5.2K
|GBPUSD
|5K
|CHFJPY
|-382
|CADJPY
|-2.5K
|USDJPY
|-12K
|EURJPY
|-1.2K
|AUDCHF
|1.2K
|EURUSD
|2.1K
|GBPAUD
|1.4K
|CADCHF
|933
|USDCAD
|-295
|EURAUD
|2.2K
|GBPCHF
|792
|EURCAD
|73
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +141.90 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +70.77 USD
最大连续亏损: -263.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
Exness-Real17
|0.48 × 466
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 785
|
ICMarketsSC-Live11
|0.57 × 289
|
ThreeTrader-Live
|0.57 × 274
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
VantageInternational-Live 14
|0.74 × 27
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
ICMarketsSC-Live10
|0.76 × 17
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
ICMarketsSC-Live19
|0.79 × 148
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.98 × 187
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
这套多货币对量化策略融合对冲与网格交易逻辑：通过多组货币对对冲抵消单边行情风险，依托网格在区间内自动交易收割价差，同时为每个头寸设置明确止损阈值。经一年多实盘检验，策略大幅降低净值波动，持续跑出稳健盈利，适合追求低波动稳定收益的投资者。
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
44%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
12
100%
499
64%
94%
1.88
2.61
USD
USD
51%
1:500