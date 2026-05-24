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Всего трейдов:
614
Прибыльных трейдов:
452 (73.61%)
Убыточных трейдов:
162 (26.38%)
Лучший трейд:
107.91 EUR
Худший трейд:
-38.01 EUR
Общая прибыль:
1 792.07 EUR (184 646 pips)
Общий убыток:
-1 114.36 EUR (125 216 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (332.28 EUR)
Макс. прибыль в серии:
332.28 EUR (30)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.99%
Макс. загрузка депозита:
2.92%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
326 (53.09%)
Коротких трейдов:
288 (46.91%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
1.10 EUR
Средняя прибыль:
3.96 EUR
Средний убыток:
-6.88 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-44.99 EUR)
Макс. убыток в серии:
-73.06 EUR (2)
Прирост в месяц:
16.91%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 EUR
Максимальная:
158.16 EUR (4.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.82% (157.24 EUR)
По эквити:
8.77% (279.52 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|386
|AUDCAD
|121
|XAUUSD
|102
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|361
|AUDCAD
|103
|XAUUSD
|350
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|-43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|18K
|AUDCAD
|6.7K
|XAUUSD
|36K
|EURAUD
|126
|GBPAUD
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +107.91 EUR
Худший трейд: -38 EUR
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +332.28 EUR
Макс. убыток в серии: -44.99 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 6
|0.33 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|9.14 × 35
|
Top1Group-Live
|9.17 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
5000 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
3.6K
EUR
EUR
12
99%
614
73%
98%
1.60
1.10
EUR
EUR
9%
1:500