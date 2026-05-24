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Kerwyn Quasie Cox

Comdoll EA

Kerwyn Quasie Cox
Kerwyn Quasie Cox

Kerwyn Quasie Cox

1 тема 8 комментариев
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2026 23%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
614
Прибыльных трейдов:
452 (73.61%)
Убыточных трейдов:
162 (26.38%)
Лучший трейд:
107.91 EUR
Худший трейд:
-38.01 EUR
Общая прибыль:
1 792.07 EUR (184 646 pips)
Общий убыток:
-1 114.36 EUR (125 216 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (332.28 EUR)
Макс. прибыль в серии:
332.28 EUR (30)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.99%
Макс. загрузка депозита:
2.92%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
326 (53.09%)
Коротких трейдов:
288 (46.91%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
1.10 EUR
Средняя прибыль:
3.96 EUR
Средний убыток:
-6.88 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-44.99 EUR)
Макс. убыток в серии:
-73.06 EUR (2)
Прирост в месяц:
16.91%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 EUR
Максимальная:
158.16 EUR (4.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.82% (157.24 EUR)
По эквити:
8.77% (279.52 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 386
AUDCAD 121
XAUUSD 102
EURAUD 3
GBPAUD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 361
AUDCAD 103
XAUUSD 350
EURAUD 2
GBPAUD -43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 18K
AUDCAD 6.7K
XAUUSD 36K
EURAUD 126
GBPAUD -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +107.91 EUR
Худший трейд: -38 EUR
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +332.28 EUR
Макс. убыток в серии: -44.99 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
VTMarkets-Live 6
0.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FxPro-MT5 Live02
9.14 × 35
Top1Group-Live
9.17 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
еще 18...
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Нет отзывов
2026.08.10 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 01:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 10:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.29 18:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 17:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 20:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 16:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 05:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 20:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 20:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Comdoll EA
5000 USD в месяц
23%
0
0
USD
3.6K
EUR
12
99%
614
73%
98%
1.60
1.10
EUR
9%
1:500
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