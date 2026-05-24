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Kerwyn Quasie Cox

Comdoll EA

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盈利交易:
465 (73.11%)
亏损交易:
171 (26.89%)
最好交易:
107.91 EUR
最差交易:
-38.01 EUR
毛利:
1 849.41 EUR (191 718 pips)
毛利亏损:
-1 321.27 EUR (148 942 pips)
最大连续赢利:
36 (385.27 EUR)
最大连续盈利:
385.27 EUR (36)
夏普比率:
0.08
交易活动:
97.99%
最大入金加载:
2.92%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
69
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.60
长期交易:
337 (52.99%)
短期交易:
299 (47.01%)
利润因子:
1.40
预期回报:
0.83 EUR
平均利润:
3.98 EUR
平均损失:
-7.73 EUR
最大连续失误:
6 (-152.81 EUR)
最大连续亏损:
-152.81 EUR (6)
每月增长:
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算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
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净值:
8.77% (279.52 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 394
AUDCAD 124
XAUUSD 113
EURAUD 3
GBPAUD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 367
AUDCAD 105
XAUUSD 172
EURAUD 2
GBPAUD -43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 19K
AUDCAD 7.1K
XAUUSD 18K
EURAUD 126
GBPAUD -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +107.91 EUR
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TradeMaxGlobal-Live
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UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
7.23 × 35
TickmillUK-Live
7.31 × 83
Top1Group-Live
7.63 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
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VantageInternational-Live 13
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2026.08.12 17:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 01:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 10:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.29 18:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 17:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 20:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 16:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 09:35
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2026.07.24 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 07:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 05:31
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2026.07.23 20:25
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2026.07.23 08:17
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2026.07.20 20:10
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