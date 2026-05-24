- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
636
盈利交易:
465 (73.11%)
亏损交易:
171 (26.89%)
最好交易:
107.91 EUR
最差交易:
-38.01 EUR
毛利:
1 849.41 EUR (191 718 pips)
毛利亏损:
-1 321.27 EUR (148 942 pips)
最大连续赢利:
36 (385.27 EUR)
最大连续盈利:
385.27 EUR (36)
夏普比率:
0.08
交易活动:
97.99%
最大入金加载:
2.92%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
69
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.60
长期交易:
337 (52.99%)
短期交易:
299 (47.01%)
利润因子:
1.40
预期回报:
0.83 EUR
平均利润:
3.98 EUR
平均损失:
-7.73 EUR
最大连续失误:
6 (-152.81 EUR)
最大连续亏损:
-152.81 EUR (6)
每月增长:
8.11%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.18 EUR
最大值:
203.41 EUR (5.45%)
相对跌幅:
结余:
5.58% (202.89 EUR)
净值:
8.77% (279.52 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|394
|AUDCAD
|124
|XAUUSD
|113
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|367
|AUDCAD
|105
|XAUUSD
|172
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|-43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|19K
|AUDCAD
|7.1K
|XAUUSD
|18K
|EURAUD
|126
|GBPAUD
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +107.91 EUR
最差交易: -38 EUR
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +385.27 EUR
最大连续亏损: -152.81 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 6
|0.33 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|7.23 × 35
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
Top1Group-Live
|7.63 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
18%
0
0
USD
USD
3.4K
EUR
EUR
12
99%
636
73%
98%
1.39
0.83
EUR
EUR
9%
1:500