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Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD GOLDVIP666
Mei Feng Zhang

XAUUSD GOLDVIP666

Mei Feng Zhang
Mei Feng Zhang

Mei Feng Zhang

0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -16%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
415
Прибыльных трейдов:
247 (59.51%)
Убыточных трейдов:
168 (40.48%)
Лучший трейд:
388.11 USD
Худший трейд:
-511.77 USD
Общая прибыль:
3 513.32 USD (319 698 pips)
Общий убыток:
-4 176.56 USD (372 506 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (116.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
423.24 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
29.14%
Макс. загрузка депозита:
31.63%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
235 (56.63%)
Коротких трейдов:
180 (43.37%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-1.60 USD
Средняя прибыль:
14.22 USD
Средний убыток:
-24.86 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-238.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 022.64 USD (6)
Прирост в месяц:
5.61%
Годовой прогноз:
68.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 124.88 USD
Максимальная:
1 597.10 USD (29.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.37% (1 594.22 USD)
По эквити:
21.16% (694.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 361
USTEC 40
QCOM.NAS-24 5
ORCL.NYSE 4
ORCL.NYSE-24 4
LITE.NAS 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -269
USTEC -245
QCOM.NAS-24 -366
ORCL.NYSE 498
ORCL.NYSE-24 -295
LITE.NAS 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -22K
USTEC -31K
QCOM.NAS-24 -13K
ORCL.NYSE 4.8K
ORCL.NYSE-24 -4.6K
LITE.NAS 14K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +388.11 USD
Худший трейд: -512 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +116.17 USD
Макс. убыток в серии: -238.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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6666666
Нет отзывов
2026.08.03 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 13:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.07.17 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 13:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 16:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.28 03:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.17 19:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 15:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.02 06:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 15:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.24 11:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.24 11:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD GOLDVIP666
30 USD в месяц
-16%
0
0
USD
1.3K
USD
14
0%
415
59%
29%
0.84
-1.60
USD
38%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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