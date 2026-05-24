- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
415
Прибыльных трейдов:
247 (59.51%)
Убыточных трейдов:
168 (40.48%)
Лучший трейд:
388.11 USD
Худший трейд:
-511.77 USD
Общая прибыль:
3 513.32 USD (319 698 pips)
Общий убыток:
-4 176.56 USD (372 506 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (116.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
423.24 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
29.14%
Макс. загрузка депозита:
31.63%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
235 (56.63%)
Коротких трейдов:
180 (43.37%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-1.60 USD
Средняя прибыль:
14.22 USD
Средний убыток:
-24.86 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-238.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 022.64 USD (6)
Прирост в месяц:
5.61%
Годовой прогноз:
68.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 124.88 USD
Максимальная:
1 597.10 USD (29.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.37% (1 594.22 USD)
По эквити:
21.16% (694.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|361
|USTEC
|40
|QCOM.NAS-24
|5
|ORCL.NYSE
|4
|ORCL.NYSE-24
|4
|LITE.NAS
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-269
|USTEC
|-245
|QCOM.NAS-24
|-366
|ORCL.NYSE
|498
|ORCL.NYSE-24
|-295
|LITE.NAS
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-22K
|USTEC
|-31K
|QCOM.NAS-24
|-13K
|ORCL.NYSE
|4.8K
|ORCL.NYSE-24
|-4.6K
|LITE.NAS
|14K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +388.11 USD
Худший трейд: -512 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +116.17 USD
Макс. убыток в серии: -238.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
6666666
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-16%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
14
0%
415
59%
29%
0.84
-1.60
USD
USD
38%
1:500