信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XAUUSD GOLDVIP666
Mei Feng Zhang

XAUUSD GOLDVIP666

Mei Feng Zhang
Mei Feng Zhang

Mei Feng Zhang

0条评论
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -16%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
415
盈利交易:
247 (59.51%)
亏损交易:
168 (40.48%)
最好交易:
388.11 USD
最差交易:
-511.77 USD
毛利:
3 513.32 USD (319 698 pips)
毛利亏损:
-4 176.56 USD (372 506 pips)
最大连续赢利:
16 (116.17 USD)
最大连续盈利:
423.24 USD (9)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
27.60%
最大入金加载:
31.63%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.42
长期交易:
235 (56.63%)
短期交易:
180 (43.37%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-1.60 USD
平均利润:
14.22 USD
平均损失:
-24.86 USD
最大连续失误:
17 (-238.56 USD)
最大连续亏损:
-1 022.64 USD (6)
每月增长:
4.77%
年度预测:
57.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 124.88 USD
最大值:
1 597.10 USD (29.11%)
相对跌幅:
结余:
38.37% (1 594.22 USD)
净值:
21.16% (694.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 361
USTEC 40
QCOM.NAS-24 5
ORCL.NYSE 4
ORCL.NYSE-24 4
LITE.NAS 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -269
USTEC -245
QCOM.NAS-24 -366
ORCL.NYSE 498
ORCL.NYSE-24 -295
LITE.NAS 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -22K
USTEC -31K
QCOM.NAS-24 -13K
ORCL.NYSE 4.8K
ORCL.NYSE-24 -4.6K
LITE.NAS 14K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +388.11 USD
最差交易: -512 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +116.17 USD
最大连续亏损: -238.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
查看详细统计，请 登录 或者 注册
6666666
没有评论
2026.08.03 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 13:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.07.17 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 13:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 16:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.28 03:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.17 19:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 15:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.02 06:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 15:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.24 11:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.24 11:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XAUUSD GOLDVIP666
每月30 USD
-16%
0
0
USD
1.3K
USD
14
0%
415
59%
28%
0.84
-1.60
USD
38%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载