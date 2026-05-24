- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
415
盈利交易:
247 (59.51%)
亏损交易:
168 (40.48%)
最好交易:
388.11 USD
最差交易:
-511.77 USD
毛利:
3 513.32 USD (319 698 pips)
毛利亏损:
-4 176.56 USD (372 506 pips)
最大连续赢利:
16 (116.17 USD)
最大连续盈利:
423.24 USD (9)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
27.60%
最大入金加载:
31.63%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.42
长期交易:
235 (56.63%)
短期交易:
180 (43.37%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-1.60 USD
平均利润:
14.22 USD
平均损失:
-24.86 USD
最大连续失误:
17 (-238.56 USD)
最大连续亏损:
-1 022.64 USD (6)
每月增长:
4.77%
年度预测:
57.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 124.88 USD
最大值:
1 597.10 USD (29.11%)
相对跌幅:
结余:
38.37% (1 594.22 USD)
净值:
21.16% (694.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|361
|USTEC
|40
|QCOM.NAS-24
|5
|ORCL.NYSE
|4
|ORCL.NYSE-24
|4
|LITE.NAS
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-269
|USTEC
|-245
|QCOM.NAS-24
|-366
|ORCL.NYSE
|498
|ORCL.NYSE-24
|-295
|LITE.NAS
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-22K
|USTEC
|-31K
|QCOM.NAS-24
|-13K
|ORCL.NYSE
|4.8K
|ORCL.NYSE-24
|-4.6K
|LITE.NAS
|14K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +388.11 USD
最差交易: -512 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +116.17 USD
最大连续亏损: -238.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
6666666
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-16%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
14
0%
415
59%
28%
0.84
-1.60
USD
USD
38%
1:500