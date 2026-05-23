- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
349
Прибыльных трейдов:
287 (82.23%)
Убыточных трейдов:
62 (17.77%)
Лучший трейд:
47.91 USD
Худший трейд:
-32.98 USD
Общая прибыль:
1 501.23 USD (150 031 pips)
Общий убыток:
-729.38 USD (72 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (202.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
202.52 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
3.84%
Макс. загрузка депозита:
31.76%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
3.38
Длинных трейдов:
156 (44.70%)
Коротких трейдов:
193 (55.30%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
5.23 USD
Средний убыток:
-11.76 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-100.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.17 USD (5)
Прирост в месяц:
41.31%
Годовой прогноз:
501.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
228.05 USD (22.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.03% (136.99 USD)
По эквити:
73.94% (237.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|349
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|772
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|77K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.91 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +202.52 USD
Макс. убыток в серии: -100.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|6.55 × 58
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 13
|
RoboForex-Pro-2
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|29.00 × 1
My strategy focuses on precision rather than frequent trading, waiting patiently for high-probability setups.
Trades are executed only after detailed, multi-layered market analysis confirms strong entry conditions.
The approach prioritizes quality, controlled risk, and disciplined decision-making over market noise.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
65 USD в месяц
823%
0
0
USD
USD
511
USD
USD
16
100%
349
82%
4%
2.05
2.21
USD
USD
74%
1:500