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Amine Lila

Gandoza Pro Trader Ultima

Amine Lila
Amine Lila

Amine Lila

3 (2)
C
3 сигнала
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 65 USD в месяц
прирост с 2026 823%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
349
Прибыльных трейдов:
287 (82.23%)
Убыточных трейдов:
62 (17.77%)
Лучший трейд:
47.91 USD
Худший трейд:
-32.98 USD
Общая прибыль:
1 501.23 USD (150 031 pips)
Общий убыток:
-729.38 USD (72 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (202.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
202.52 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
3.84%
Макс. загрузка депозита:
31.76%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
3.38
Длинных трейдов:
156 (44.70%)
Коротких трейдов:
193 (55.30%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
5.23 USD
Средний убыток:
-11.76 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-100.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.17 USD (5)
Прирост в месяц:
41.31%
Годовой прогноз:
501.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
228.05 USD (22.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.03% (136.99 USD)
По эквити:
73.94% (237.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 349
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 772
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.91 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +202.52 USD
Макс. убыток в серии: -100.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-7
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
6.55 × 58
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Pepperstone-Edge12
8.15 × 13
RoboForex-Pro-2
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
29.00 × 1
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My strategy focuses on precision rather than frequent trading, waiting patiently for high-probability setups.
Trades are executed only after detailed, multi-layered market analysis confirms strong entry conditions.

The approach prioritizes quality, controlled risk, and disciplined decision-making over market noise.

If you’re getting good results, I’d really appreciate you leaving a review. And if you ever have any questions or concerns, don’t hesitate to reach out—I’m always here to help.
Нет отзывов
2026.07.30 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 07:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.05 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.29 16:01
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.25 12:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.24 22:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.24 22:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.23 22:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gandoza Pro Trader Ultima
65 USD в месяц
823%
0
0
USD
511
USD
16
100%
349
82%
4%
2.05
2.21
USD
74%
1:500
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