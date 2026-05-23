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信号 / MetaTrader 4 / Gandoza Pro Trader Ultima
Amine Lila

Gandoza Pro Trader Ultima

Amine Lila
Amine Lila

Amine Lila

3 (2)
Experienced trader focused on disciplined strategies, risk management, and consistent performance in the financial markets.
3 信号
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 65 USD per 
增长自 2026 830%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
357
盈利交易:
293 (82.07%)
亏损交易:
64 (17.93%)
最好交易:
47.91 USD
最差交易:
-32.98 USD
毛利:
1 510.90 USD (150 996 pips)
毛利亏损:
-735.04 USD (73 514 pips)
最大连续赢利:
32 (202.52 USD)
最大连续盈利:
202.52 USD (32)
夏普比率:
0.23
交易活动:
3.84%
最大入金加载:
31.76%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
3.40
长期交易:
164 (45.94%)
短期交易:
193 (54.06%)
利润因子:
2.06
预期回报:
2.17 USD
平均利润:
5.16 USD
平均损失:
-11.49 USD
最大连续失误:
5 (-100.17 USD)
最大连续亏损:
-100.17 USD (5)
每月增长:
22.15%
年度预测:
268.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
228.05 USD (22.14%)
相对跌幅:
结余:
42.03% (136.99 USD)
净值:
73.94% (237.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 357
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 776
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +47.91 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +202.52 USD
最大连续亏损: -100.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real-7
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
6.55 × 58
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Pepperstone-Edge12
8.15 × 13
RoboForex-Pro-2
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
29.00 × 1
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My strategy focuses on precision rather than frequent trading, waiting patiently for high-probability setups.
Trades are executed only after detailed, multi-layered market analysis confirms strong entry conditions.

The approach prioritizes quality, controlled risk, and disciplined decision-making over market noise.

If you’re getting good results, I’d really appreciate you leaving a review. And if you ever have any questions or concerns, don’t hesitate to reach out—I’m always here to help.
没有评论
2026.07.30 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 07:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.05 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.29 16:01
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.25 12:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.24 22:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.24 22:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.23 22:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gandoza Pro Trader Ultima
每月65 USD
830%
0
0
USD
515
USD
16
100%
357
82%
4%
2.05
2.17
USD
74%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载