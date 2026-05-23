- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
357
盈利交易:
293 (82.07%)
亏损交易:
64 (17.93%)
最好交易:
47.91 USD
最差交易:
-32.98 USD
毛利:
1 510.90 USD (150 996 pips)
毛利亏损:
-735.04 USD (73 514 pips)
最大连续赢利:
32 (202.52 USD)
最大连续盈利:
202.52 USD (32)
夏普比率:
0.23
交易活动:
3.84%
最大入金加载:
31.76%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
3.40
长期交易:
164 (45.94%)
短期交易:
193 (54.06%)
利润因子:
2.06
预期回报:
2.17 USD
平均利润:
5.16 USD
平均损失:
-11.49 USD
最大连续失误:
5 (-100.17 USD)
最大连续亏损:
-100.17 USD (5)
每月增长:
22.15%
年度预测:
268.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
228.05 USD (22.14%)
相对跌幅:
结余:
42.03% (136.99 USD)
净值:
73.94% (237.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|357
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|776
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.91 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +202.52 USD
最大连续亏损: -100.17 USD
My strategy focuses on precision rather than frequent trading, waiting patiently for high-probability setups.
Trades are executed only after detailed, multi-layered market analysis confirms strong entry conditions.
The approach prioritizes quality, controlled risk, and disciplined decision-making over market noise.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月65 USD
830%
0
0
USD
USD
515
USD
USD
16
100%
357
82%
4%
2.05
2.17
USD
USD
74%
1:500