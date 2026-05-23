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Сигналы / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid MSC Vantage
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid MSC Vantage

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 отзывов
Надежность
12 недель
1 / 1.8K USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 98%
VantageMarkets-Live 15
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
227
Прибыльных трейдов:
175 (77.09%)
Убыточных трейдов:
52 (22.91%)
Лучший трейд:
150.74 USD
Худший трейд:
-92.19 USD
Общая прибыль:
2 731.49 USD (132 105 pips)
Общий убыток:
-1 488.58 USD (71 480 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (406.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
406.46 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
10.80%
Макс. загрузка депозита:
11.51%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.14
Длинных трейдов:
109 (48.02%)
Коротких трейдов:
118 (51.98%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
5.48 USD
Средняя прибыль:
15.61 USD
Средний убыток:
-28.63 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-338.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-338.84 USD (5)
Прирост в месяц:
-3.46%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
83.11 USD
Максимальная:
579.92 USD (17.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.45% (578.32 USD)
По эквити:
17.74% (257.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 227
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 61K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +150.74 USD
Худший трейд: -92 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +406.46 USD
Макс. убыток в серии: -338.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
2.92 × 37
VantageInternational-Live 7
6.92 × 48
ICMarketsSC-MT5-3
10.00 × 1
Exness-MT5Real37
16.00 × 794
VantageInternational-Live 15
19.47 × 111
VantageMarkets-Live 15
20.76 × 62
VantageMarkets-Live 19
25.27 × 11
RoboForex-ECN
27.93 × 138
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Нет отзывов
2026.08.10 23:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 19:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 19:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.31 04:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.27 12:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 00:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.21 07:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 06:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 01:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 01:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 00:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.25 04:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 03:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cryptowanlanid MSC Vantage
99 USD в месяц
98%
1
1.8K
USD
1.6K
USD
12
98%
227
77%
11%
1.83
5.48
USD
34%
1:500
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