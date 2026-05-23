- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
227
Прибыльных трейдов:
175 (77.09%)
Убыточных трейдов:
52 (22.91%)
Лучший трейд:
150.74 USD
Худший трейд:
-92.19 USD
Общая прибыль:
2 731.49 USD (132 105 pips)
Общий убыток:
-1 488.58 USD (71 480 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (406.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
406.46 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
10.80%
Макс. загрузка депозита:
11.51%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.14
Длинных трейдов:
109 (48.02%)
Коротких трейдов:
118 (51.98%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
5.48 USD
Средняя прибыль:
15.61 USD
Средний убыток:
-28.63 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-338.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-338.84 USD (5)
Прирост в месяц:
-3.46%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
83.11 USD
Максимальная:
579.92 USD (17.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.45% (578.32 USD)
По эквити:
17.74% (257.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|61K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +150.74 USD
Худший трейд: -92 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +406.46 USD
Макс. убыток в серии: -338.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|2.92 × 37
|
VantageInternational-Live 7
|6.92 × 48
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|16.00 × 794
|
VantageInternational-Live 15
|19.47 × 111
|
VantageMarkets-Live 15
|20.76 × 62
|
VantageMarkets-Live 19
|25.27 × 11
|
RoboForex-ECN
|27.93 × 138
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
98%
1
1.8K
USD
USD
1.6K
USD
USD
12
98%
227
77%
11%
1.83
5.48
USD
USD
34%
1:500