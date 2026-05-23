Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2.92 × 37 VantageInternational-Live 7 6.92 × 48 ICMarketsSC-MT5-3 10.00 × 1 Exness-MT5Real37 16.00 × 794 VantageInternational-Live 15 19.47 × 111 VantageMarkets-Live 15 20.76 × 62 VantageMarkets-Live 19 25.27 × 11 RoboForex-ECN 27.93 × 138 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика