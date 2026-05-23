- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
236
盈利交易:
180 (76.27%)
亏损交易:
56 (23.73%)
最好交易:
150.74 USD
最差交易:
-92.19 USD
毛利:
2 770.65 USD (134 059 pips)
毛利亏损:
-1 764.44 USD (85 272 pips)
最大连续赢利:
26 (406.46 USD)
最大连续盈利:
406.46 USD (26)
夏普比率:
0.15
交易活动:
11.86%
最大入金加载:
11.51%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.74
长期交易:
118 (50.00%)
短期交易:
118 (50.00%)
利润因子:
1.57
预期回报:
4.26 USD
平均利润:
15.39 USD
平均损失:
-31.51 USD
最大连续失误:
5 (-338.84 USD)
最大连续亏损:
-338.84 USD (5)
每月增长:
-21.45%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
83.11 USD
最大值:
579.92 USD (17.79%)
相对跌幅:
结余:
34.45% (578.32 USD)
净值:
17.74% (257.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|236
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +150.74 USD
最差交易: -92 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +406.46 USD
最大连续亏损: -338.84 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
67%
1
1.5K
USD
USD
1.5K
USD
USD
12
98%
236
76%
12%
1.57
4.26
USD
USD
34%
1:500