Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 5 Exness-MT5Real5 0.00 × 3 Exness-MT5Real8 0.00 × 1 Exness-MT5Real34 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.50 × 24 Exness-MT5Real39 3.65 × 23 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика