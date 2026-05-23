- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
44 (93.61%)
Убыточных трейдов:
3 (6.38%)
Лучший трейд:
22.92 USD
Худший трейд:
-20.01 USD
Общая прибыль:
159.98 USD (462 054 pips)
Общий убыток:
-26.52 USD (50 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (128.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
128.35 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
0.96%
Макс. загрузка депозита:
9.24%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
6.58
Длинных трейдов:
24 (51.06%)
Коротких трейдов:
23 (48.94%)
Профит фактор:
6.03
Мат. ожидание:
2.84 USD
Средняя прибыль:
3.64 USD
Средний убыток:
-8.84 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.01 USD (1)
Прирост в месяц:
9.09%
Алготрейдинг:
12%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
20.29 USD (9.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.34% (20.17 USD)
По эквити:
14.38% (17.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|411K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.92 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +128.35 USD
Макс. убыток в серии: -20.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real34
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
191%
0
0
USD
USD
111
USD
USD
12
12%
47
93%
1%
6.03
2.84
USD
USD
16%
1:500