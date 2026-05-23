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Сигналы / MetaTrader 5 / NABUNG BTC
Liong Edwin Invanio

NABUNG BTC

Liong Edwin Invanio
Liong Edwin Invanio

Liong Edwin Invanio

0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 191%
Exness-MT5Real7
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
44 (93.61%)
Убыточных трейдов:
3 (6.38%)
Лучший трейд:
22.92 USD
Худший трейд:
-20.01 USD
Общая прибыль:
159.98 USD (462 054 pips)
Общий убыток:
-26.52 USD (50 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (128.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
128.35 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
0.96%
Макс. загрузка депозита:
9.24%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
6.58
Длинных трейдов:
24 (51.06%)
Коротких трейдов:
23 (48.94%)
Профит фактор:
6.03
Мат. ожидание:
2.84 USD
Средняя прибыль:
3.64 USD
Средний убыток:
-8.84 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.01 USD (1)
Прирост в месяц:
9.09%
Алготрейдинг:
12%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
20.29 USD (9.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.34% (20.17 USD)
По эквити:
14.38% (17.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 133
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 411K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.92 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +128.35 USD
Макс. убыток в серии: -20.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 5
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Exness-MT5Real34
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
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Нет отзывов
2026.08.03 10:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 00:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.24 23:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.23 06:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.23 06:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.09 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.09 15:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.07 23:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.07 22:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 09:46
Share of trading days is too low
2026.05.25 09:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.23 08:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.23 08:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.23 07:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.23 07:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.23 07:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NABUNG BTC
50 USD в месяц
191%
0
0
USD
111
USD
12
12%
47
93%
1%
6.03
2.84
USD
16%
1:500
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