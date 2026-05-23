- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
47
盈利交易:
44 (93.61%)
亏损交易:
3 (6.38%)
最好交易:
22.92 USD
最差交易:
-20.01 USD
毛利:
159.98 USD (462 054 pips)
毛利亏损:
-26.52 USD (50 667 pips)
最大连续赢利:
29 (128.35 USD)
最大连续盈利:
128.35 USD (29)
夏普比率:
0.58
交易活动:
0.96%
最大入金加载:
9.24%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
6.58
长期交易:
24 (51.06%)
短期交易:
23 (48.94%)
利润因子:
6.03
预期回报:
2.84 USD
平均利润:
3.64 USD
平均损失:
-8.84 USD
最大连续失误:
1 (-20.01 USD)
最大连续亏损:
-20.01 USD (1)
每月增长:
9.20%
算法交易:
12%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
20.29 USD (9.05%)
相对跌幅:
结余:
16.34% (20.17 USD)
净值:
14.38% (17.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|411K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.92 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +128.35 USD
最大连续亏损: -20.01 USD
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结余
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
191%
0
0
USD
USD
111
USD
USD
12
12%
47
93%
1%
6.03
2.84
USD
USD
16%
1:500