- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
188
Прибыльных трейдов:
181 (96.27%)
Убыточных трейдов:
7 (3.72%)
Лучший трейд:
19.63 USD
Худший трейд:
-13.64 USD
Общая прибыль:
329.96 USD (38 017 pips)
Общий убыток:
-32.27 USD (1 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (87.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
87.09 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.25%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
21.78
Длинных трейдов:
93 (49.47%)
Коротких трейдов:
95 (50.53%)
Профит фактор:
10.22
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
1.82 USD
Средний убыток:
-4.61 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-13.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.64 USD (1)
Прирост в месяц:
2.64%
Годовой прогноз:
31.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
13.67 USD (0.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.44% (13.67 USD)
По эквити:
6.75% (204.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|12
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|12
|CHFJPY
|10
|USDCHF
|10
|AUDJPY
|9
|GBPJPY
|9
|CADJPY
|9
|NZDUSD
|9
|NZDJPY
|9
|EURGBP
|8
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|7
|EURCAD
|7
|CADCHF
|7
|USDJPY
|6
|EURCHF
|6
|GBPCHF
|6
|GBPAUD
|5
|NZDCHF
|5
|GBPCAD
|4
|AUDNZD
|4
|AUDCHF
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|26
|GBPUSD
|28
|AUDCAD
|16
|NZDCAD
|15
|CHFJPY
|12
|USDCHF
|20
|AUDJPY
|12
|GBPJPY
|11
|CADJPY
|12
|NZDUSD
|16
|NZDJPY
|11
|EURGBP
|14
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|10
|EURCAD
|8
|CADCHF
|15
|USDJPY
|10
|EURCHF
|10
|GBPCHF
|14
|GBPAUD
|5
|NZDCHF
|9
|GBPCAD
|5
|AUDNZD
|3
|AUDCHF
|3
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|2.2K
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|2.2K
|CHFJPY
|2K
|USDCHF
|1.7K
|AUDJPY
|2K
|GBPJPY
|1.7K
|CADJPY
|2K
|NZDUSD
|1.7K
|NZDJPY
|1.8K
|EURGBP
|1.3K
|AUDUSD
|1.3K
|USDCAD
|1.5K
|EURCAD
|1.3K
|CADCHF
|1.2K
|USDJPY
|2K
|EURCHF
|942
|GBPCHF
|1.3K
|GBPAUD
|1.2K
|NZDCHF
|820
|GBPCAD
|713
|AUDNZD
|936
|AUDCHF
|202
|EURAUD
|150
|EURJPY
|199
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.63 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +87.09 USD
Макс. убыток в серии: -13.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.11 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real39
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.14 × 65
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
19
100%
188
96%
100%
10.22
1.58
USD
USD
7%
1:500