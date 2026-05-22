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Сигналы / MetaTrader 5 / AutoAce_IC
Chun Wa Lo

AutoAce_IC

Chun Wa Lo
Chun Wa Lo

Chun Wa Lo

0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 10%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
188
Прибыльных трейдов:
181 (96.27%)
Убыточных трейдов:
7 (3.72%)
Лучший трейд:
19.63 USD
Худший трейд:
-13.64 USD
Общая прибыль:
329.96 USD (38 017 pips)
Общий убыток:
-32.27 USD (1 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (87.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
87.09 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.25%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
21.78
Длинных трейдов:
93 (49.47%)
Коротких трейдов:
95 (50.53%)
Профит фактор:
10.22
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
1.82 USD
Средний убыток:
-4.61 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-13.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.64 USD (1)
Прирост в месяц:
2.64%
Годовой прогноз:
31.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
13.67 USD (0.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.44% (13.67 USD)
По эквити:
6.75% (204.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 12
GBPUSD 12
AUDCAD 12
NZDCAD 12
CHFJPY 10
USDCHF 10
AUDJPY 9
GBPJPY 9
CADJPY 9
NZDUSD 9
NZDJPY 9
EURGBP 8
AUDUSD 7
USDCAD 7
EURCAD 7
CADCHF 7
USDJPY 6
EURCHF 6
GBPCHF 6
GBPAUD 5
NZDCHF 5
GBPCAD 4
AUDNZD 4
AUDCHF 1
EURAUD 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 26
GBPUSD 28
AUDCAD 16
NZDCAD 15
CHFJPY 12
USDCHF 20
AUDJPY 12
GBPJPY 11
CADJPY 12
NZDUSD 16
NZDJPY 11
EURGBP 14
AUDUSD 11
USDCAD 10
EURCAD 8
CADCHF 15
USDJPY 10
EURCHF 10
GBPCHF 14
GBPAUD 5
NZDCHF 9
GBPCAD 5
AUDNZD 3
AUDCHF 3
EURAUD 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.6K
GBPUSD 2.2K
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 2.2K
CHFJPY 2K
USDCHF 1.7K
AUDJPY 2K
GBPJPY 1.7K
CADJPY 2K
NZDUSD 1.7K
NZDJPY 1.8K
EURGBP 1.3K
AUDUSD 1.3K
USDCAD 1.5K
EURCAD 1.3K
CADCHF 1.2K
USDJPY 2K
EURCHF 942
GBPCHF 1.3K
GBPAUD 1.2K
NZDCHF 820
GBPCAD 713
AUDNZD 936
AUDCHF 202
EURAUD 150
EURJPY 199
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.63 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +87.09 USD
Макс. убыток в серии: -13.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.11 × 9
Exness-MT5Real7
0.17 × 6
Exness-MT5Real39
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-6
3.14 × 65
Top1Group-Live
5.40 × 10
Weltrade-Real
11.34 × 131
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Нет отзывов
2026.07.10 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.10 12:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.22 05:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AutoAce_IC
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
3K
USD
19
100%
188
96%
100%
10.22
1.58
USD
7%
1:500
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