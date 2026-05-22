SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / AutoAce_IC
Chun Wa Lo

AutoAce_IC

Chun Wa Lo
Chun Wa Lo

Chun Wa Lo

0 reviews
Reliability
19 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 10%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
How to subscribe?
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
186
Profit Trades:
179 (96.23%)
Loss Trades:
7 (3.76%)
Best trade:
19.63 USD
Worst trade:
-13.64 USD
Gross Profit:
326.54 USD (37 675 pips)
Gross Loss:
-32.24 USD (1 950 pips)
Maximum consecutive wins:
43 (87.09 USD)
Maximal consecutive profit:
87.09 USD (43)
Sharpe Ratio:
0.75
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
1.25%
Latest trade:
16 hours ago
Trades per week:
15
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
21.53
Long Trades:
92 (49.46%)
Short Trades:
94 (50.54%)
Profit Factor:
10.13
Expected Payoff:
1.58 USD
Average Profit:
1.82 USD
Average Loss:
-4.61 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-13.64 USD)
Maximal consecutive loss:
-13.64 USD (1)
Monthly growth:
2.61%
Annual Forecast:
31.64%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.06 USD
Maximal:
13.67 USD (0.44%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.44% (13.67 USD)
By Equity:
6.75% (204.68 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 12
GBPUSD 12
AUDCAD 12
NZDCAD 12
CHFJPY 10
USDCHF 10
AUDJPY 9
GBPJPY 9
CADJPY 9
NZDUSD 9
NZDJPY 8
AUDUSD 7
USDCAD 7
EURGBP 7
EURCAD 7
CADCHF 7
USDJPY 6
EURCHF 6
GBPCHF 6
GBPAUD 5
NZDCHF 5
GBPCAD 4
AUDNZD 4
AUDCHF 1
EURAUD 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 26
GBPUSD 28
AUDCAD 16
NZDCAD 15
CHFJPY 12
USDCHF 20
AUDJPY 12
GBPJPY 11
CADJPY 12
NZDUSD 16
NZDJPY 10
AUDUSD 11
USDCAD 10
EURGBP 12
EURCAD 8
CADCHF 15
USDJPY 10
EURCHF 10
GBPCHF 14
GBPAUD 5
NZDCHF 9
GBPCAD 5
AUDNZD 3
AUDCHF 3
EURAUD 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.6K
GBPUSD 2.2K
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 2.2K
CHFJPY 2K
USDCHF 1.7K
AUDJPY 2K
GBPJPY 1.7K
CADJPY 2K
NZDUSD 1.7K
NZDJPY 1.7K
AUDUSD 1.3K
USDCAD 1.5K
EURGBP 1.2K
EURCAD 1.3K
CADCHF 1.2K
USDJPY 2K
EURCHF 942
GBPCHF 1.3K
GBPAUD 1.2K
NZDCHF 820
GBPCAD 713
AUDNZD 936
AUDCHF 202
EURAUD 150
EURJPY 199
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +19.63 USD
Worst trade: -14 USD
Maximum consecutive wins: 43
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +87.09 USD
Maximal consecutive loss: -13.64 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FusionMarkets-Live
0.11 × 9
Exness-MT5Real7
0.17 × 6
Exness-MT5Real39
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-6
3.14 × 65
Top1Group-Live
5.40 × 10
Weltrade-Real
11.34 × 131
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2026.07.10 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.10 12:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.22 05:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
AutoAce_IC
30 USD per month
10%
0
0
USD
3K
USD
19
100%
186
96%
100%
10.12
1.58
USD
7%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.