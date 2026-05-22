信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AutoAce_IC
Chun Wa Lo

AutoAce_IC

Chun Wa Lo
Chun Wa Lo

Chun Wa Lo

0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 10%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
190
盈利交易:
183 (96.31%)
亏损交易:
7 (3.68%)
最好交易:
19.63 USD
最差交易:
-13.64 USD
毛利:
333.07 USD (38 400 pips)
毛利亏损:
-32.33 USD (1 950 pips)
最大连续赢利:
43 (87.09 USD)
最大连续盈利:
87.09 USD (43)
夏普比率:
0.76
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.25%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 天
采收率:
22.00
长期交易:
94 (49.47%)
短期交易:
96 (50.53%)
利润因子:
10.30
预期回报:
1.58 USD
平均利润:
1.82 USD
平均损失:
-4.62 USD
最大连续失误:
1 (-13.64 USD)
最大连续亏损:
-13.64 USD (1)
每月增长:
2.74%
年度预测:
33.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
13.67 USD (0.44%)
相对跌幅:
结余:
0.44% (13.67 USD)
净值:
6.75% (204.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 12
GBPUSD 12
AUDCAD 12
NZDCAD 12
CHFJPY 10
USDCHF 10
NZDUSD 10
AUDJPY 9
GBPJPY 9
CADJPY 9
NZDJPY 9
EURGBP 8
AUDUSD 7
USDCAD 7
EURCAD 7
CADCHF 7
USDJPY 6
EURCHF 6
GBPCHF 6
GBPAUD 5
NZDCHF 5
AUDNZD 5
GBPCAD 4
AUDCHF 1
EURAUD 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 26
GBPUSD 28
AUDCAD 16
NZDCAD 15
CHFJPY 12
USDCHF 20
NZDUSD 18
AUDJPY 12
GBPJPY 11
CADJPY 12
NZDJPY 11
EURGBP 14
AUDUSD 11
USDCAD 10
EURCAD 8
CADCHF 15
USDJPY 10
EURCHF 10
GBPCHF 14
GBPAUD 5
NZDCHF 9
AUDNZD 4
GBPCAD 5
AUDCHF 3
EURAUD 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 1.6K
GBPUSD 2.2K
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 2.2K
CHFJPY 2K
USDCHF 1.7K
NZDUSD 1.9K
AUDJPY 2K
GBPJPY 1.7K
CADJPY 2K
NZDJPY 1.8K
EURGBP 1.3K
AUDUSD 1.3K
USDCAD 1.5K
EURCAD 1.3K
CADCHF 1.2K
USDJPY 2K
EURCHF 942
GBPCHF 1.3K
GBPAUD 1.2K
NZDCHF 820
AUDNZD 1.1K
GBPCAD 713
AUDCHF 202
EURAUD 150
EURJPY 199
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.63 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +87.09 USD
最大连续亏损: -13.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.11 × 9
Exness-MT5Real7
0.17 × 6
Exness-MT5Real39
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-6
3.14 × 65
Top1Group-Live
5.30 × 10
Weltrade-Real
11.34 × 137
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.07.10 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.10 12:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.22 05:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AutoAce_IC
每月30 USD
10%
0
0
USD
3K
USD
20
100%
190
96%
100%
10.30
1.58
USD
7%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载