- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
190
盈利交易:
183 (96.31%)
亏损交易:
7 (3.68%)
最好交易:
19.63 USD
最差交易:
-13.64 USD
毛利:
333.07 USD (38 400 pips)
毛利亏损:
-32.33 USD (1 950 pips)
最大连续赢利:
43 (87.09 USD)
最大连续盈利:
87.09 USD (43)
夏普比率:
0.76
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.25%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 天
采收率:
22.00
长期交易:
94 (49.47%)
短期交易:
96 (50.53%)
利润因子:
10.30
预期回报:
1.58 USD
平均利润:
1.82 USD
平均损失:
-4.62 USD
最大连续失误:
1 (-13.64 USD)
最大连续亏损:
-13.64 USD (1)
每月增长:
2.74%
年度预测:
33.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
13.67 USD (0.44%)
相对跌幅:
结余:
0.44% (13.67 USD)
净值:
6.75% (204.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|12
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|12
|CHFJPY
|10
|USDCHF
|10
|NZDUSD
|10
|AUDJPY
|9
|GBPJPY
|9
|CADJPY
|9
|NZDJPY
|9
|EURGBP
|8
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|7
|EURCAD
|7
|CADCHF
|7
|USDJPY
|6
|EURCHF
|6
|GBPCHF
|6
|GBPAUD
|5
|NZDCHF
|5
|AUDNZD
|5
|GBPCAD
|4
|AUDCHF
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|26
|GBPUSD
|28
|AUDCAD
|16
|NZDCAD
|15
|CHFJPY
|12
|USDCHF
|20
|NZDUSD
|18
|AUDJPY
|12
|GBPJPY
|11
|CADJPY
|12
|NZDJPY
|11
|EURGBP
|14
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|10
|EURCAD
|8
|CADCHF
|15
|USDJPY
|10
|EURCHF
|10
|GBPCHF
|14
|GBPAUD
|5
|NZDCHF
|9
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|5
|AUDCHF
|3
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|2.2K
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|2.2K
|CHFJPY
|2K
|USDCHF
|1.7K
|NZDUSD
|1.9K
|AUDJPY
|2K
|GBPJPY
|1.7K
|CADJPY
|2K
|NZDJPY
|1.8K
|EURGBP
|1.3K
|AUDUSD
|1.3K
|USDCAD
|1.5K
|EURCAD
|1.3K
|CADCHF
|1.2K
|USDJPY
|2K
|EURCHF
|942
|GBPCHF
|1.3K
|GBPAUD
|1.2K
|NZDCHF
|820
|AUDNZD
|1.1K
|GBPCAD
|713
|AUDCHF
|202
|EURAUD
|150
|EURJPY
|199
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.63 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +87.09 USD
最大连续亏损: -13.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
20
100%
190
96%
100%
10.30
1.58
USD
USD
7%
1:500