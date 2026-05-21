- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
845
Прибыльных трейдов:
577 (68.28%)
Убыточных трейдов:
268 (31.72%)
Лучший трейд:
131.56 USD
Худший трейд:
-186.45 USD
Общая прибыль:
7 035.03 USD (1 605 868 pips)
Общий убыток:
-7 890.13 USD (314 987 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (188.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
466.54 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
8.24%
Макс. загрузка депозита:
35.74%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
434 (51.36%)
Коротких трейдов:
411 (48.64%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-1.01 USD
Средняя прибыль:
12.19 USD
Средний убыток:
-29.44 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-695.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-695.79 USD (8)
Прирост в месяц:
-8.76%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
855.10 USD
Максимальная:
1 364.12 USD (46.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.26% (1 363.13 USD)
По эквити:
6.60% (784.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|837
|USDCHF.f
|1
|EURGBP.f
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.f
|-655
|USDCHF.f
|-2
|EURGBP.f
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.f
|5.9K
|USDCHF.f
|-21
|EURGBP.f
|-12
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +131.56 USD
Худший трейд: -186 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +188.62 USD
Макс. убыток в серии: -695.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
25
0%
845
68%
8%
0.89
-1.01
USD
USD
11%
1:30