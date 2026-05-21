СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SylleTrade
Sylvio Doelling

SylleTrade

Sylvio Doelling
Sylvio Doelling

Sylvio Doelling

0 отзывов
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
TMFinancials-Server
1:30
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
845
Прибыльных трейдов:
577 (68.28%)
Убыточных трейдов:
268 (31.72%)
Лучший трейд:
131.56 USD
Худший трейд:
-186.45 USD
Общая прибыль:
7 035.03 USD (1 605 868 pips)
Общий убыток:
-7 890.13 USD (314 987 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (188.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
466.54 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
8.24%
Макс. загрузка депозита:
35.74%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
434 (51.36%)
Коротких трейдов:
411 (48.64%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-1.01 USD
Средняя прибыль:
12.19 USD
Средний убыток:
-29.44 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-695.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-695.79 USD (8)
Прирост в месяц:
-8.76%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
855.10 USD
Максимальная:
1 364.12 USD (46.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.26% (1 363.13 USD)
По эквити:
6.60% (784.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.f 837
USDCHF.f 1
EURGBP.f 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.f -655
USDCHF.f -2
EURGBP.f -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.f 5.9K
USDCHF.f -21
EURGBP.f -12
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +131.56 USD
Худший трейд: -186 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +188.62 USD
Макс. убыток в серии: -695.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.09 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.31 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.22 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.21 19:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.21 19:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SylleTrade
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
11K
USD
25
0%
845
68%
8%
0.89
-1.01
USD
11%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.