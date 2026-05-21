- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
845
盈利交易:
577 (68.28%)
亏损交易:
268 (31.72%)
最好交易:
131.56 USD
最差交易:
-186.45 USD
毛利:
7 035.03 USD (1 605 868 pips)
毛利亏损:
-7 890.13 USD (314 987 pips)
最大连续赢利:
27 (188.62 USD)
最大连续盈利:
466.54 USD (5)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
8.24%
最大入金加载:
35.74%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
-0.63
长期交易:
434 (51.36%)
短期交易:
411 (48.64%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-1.01 USD
平均利润:
12.19 USD
平均损失:
-29.44 USD
最大连续失误:
8 (-695.79 USD)
最大连续亏损:
-695.79 USD (8)
每月增长:
-9.21%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
855.10 USD
最大值:
1 364.12 USD (46.89%)
相对跌幅:
结余:
11.26% (1 363.13 USD)
净值:
6.60% (784.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|837
|USDCHF.f
|1
|EURGBP.f
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.f
|-655
|USDCHF.f
|-2
|EURGBP.f
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.f
|5.9K
|USDCHF.f
|-21
|EURGBP.f
|-12
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +131.56 USD
最差交易: -186 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +188.62 USD
最大连续亏损: -695.79 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
25
0%
845
68%
8%
0.89
-1.01
USD
USD
11%
1:30