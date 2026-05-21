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Сигналы / MetaTrader 4 / ROBO 41
Dmitrii Urakov

ROBO 41

Dmitrii Urakov
Dmitrii Urakov

Dmitrii Urakov

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
77 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 46%
RoboForex-Prime
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
160 (74.41%)
Убыточных трейдов:
55 (25.58%)
Лучший трейд:
35.25 USD
Худший трейд:
-41.30 USD
Общая прибыль:
811.98 USD (58 131 pips)
Общий убыток:
-355.80 USD (22 445 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (53.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.79 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
58.26%
Макс. загрузка депозита:
2.29%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.00
Длинных трейдов:
69 (32.09%)
Коротких трейдов:
146 (67.91%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
2.12 USD
Средняя прибыль:
5.07 USD
Средний убыток:
-6.47 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-114.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-114.17 USD (5)
Прирост в месяц:
3.27%
Годовой прогноз:
39.66%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.57 USD
Максимальная:
114.17 USD (11.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.26% (114.17 USD)
По эквити:
4.32% (61.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 84
EURCAD 52
AUDNZD 47
EURGBP 31
AUDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 279
EURCAD 78
AUDNZD 57
EURGBP 37
AUDUSD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 21K
EURCAD 6.5K
AUDNZD 5.7K
EURGBP 1.8K
AUDUSD 506
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.25 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +53.47 USD
Макс. убыток в серии: -114.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.40 × 5
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.51 × 423
RoboForex-ECN-3
0.65 × 98
GerchikCo-Live
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.76 × 1055
ICMarkets-Live04
0.80 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.90 × 21
AMarkets-Real
1.05 × 22
TMGM.TradeMax-Live7
1.18 × 11
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.41 × 61
FXChoice-Pro Live
1.52 × 21
ICMarketsSC-Live09
1.67 × 3
RoboForex-ECN
1.67 × 115
FXCL-Main2
2.00 × 3
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
2.00 × 2
еще 24...
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Нет отзывов
2026.06.19 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.17 09:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.05.26 13:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.24 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ROBO 41
35 USD в месяц
46%
0
0
USD
1.4K
USD
77
99%
215
74%
58%
2.28
2.12
USD
11%
1:300
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