- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
160 (74.41%)
Убыточных трейдов:
55 (25.58%)
Лучший трейд:
35.25 USD
Худший трейд:
-41.30 USD
Общая прибыль:
811.98 USD (58 131 pips)
Общий убыток:
-355.80 USD (22 445 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (53.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.79 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
58.26%
Макс. загрузка депозита:
2.29%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.00
Длинных трейдов:
69 (32.09%)
Коротких трейдов:
146 (67.91%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
2.12 USD
Средняя прибыль:
5.07 USD
Средний убыток:
-6.47 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-114.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-114.17 USD (5)
Прирост в месяц:
3.27%
Годовой прогноз:
39.66%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.57 USD
Максимальная:
114.17 USD (11.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.26% (114.17 USD)
По эквити:
4.32% (61.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|84
|EURCAD
|52
|AUDNZD
|47
|EURGBP
|31
|AUDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|279
|EURCAD
|78
|AUDNZD
|57
|EURGBP
|37
|AUDUSD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|21K
|EURCAD
|6.5K
|AUDNZD
|5.7K
|EURGBP
|1.8K
|AUDUSD
|506
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.25 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +53.47 USD
Макс. убыток в серии: -114.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteFinance-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.51 × 423
|
RoboForex-ECN-3
|0.65 × 98
|
GerchikCo-Live
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.76 × 1055
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.90 × 21
|
AMarkets-Real
|1.05 × 22
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.18 × 11
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.41 × 61
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 21
|
ICMarketsSC-Live09
|1.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.67 × 115
|
FXCL-Main2
|2.00 × 3
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|2.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
77
99%
215
74%
58%
2.28
2.12
USD
USD
11%
1:300