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Dmitrii Urakov

ROBO 41

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交易:
215
盈利交易:
160 (74.41%)
亏损交易:
55 (25.58%)
最好交易:
35.25 USD
最差交易:
-41.30 USD
毛利:
811.98 USD (58 131 pips)
毛利亏损:
-355.80 USD (22 445 pips)
最大连续赢利:
12 (53.47 USD)
最大连续盈利:
118.79 USD (6)
夏普比率:
0.23
交易活动:
54.49%
最大入金加载:
2.29%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.00
长期交易:
69 (32.09%)
短期交易:
146 (67.91%)
利润因子:
2.28
预期回报:
2.12 USD
平均利润:
5.07 USD
平均损失:
-6.47 USD
最大连续失误:
5 (-114.17 USD)
最大连续亏损:
-114.17 USD (5)
每月增长:
2.47%
年度预测:
29.93%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
95.57 USD
最大值:
114.17 USD (11.26%)
相对跌幅:
结余:
11.26% (114.17 USD)
净值:
4.32% (61.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 84
EURCAD 52
AUDNZD 47
EURGBP 31
AUDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 279
EURCAD 78
AUDNZD 57
EURGBP 37
AUDUSD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 21K
EURCAD 6.5K
AUDNZD 5.7K
EURGBP 1.8K
AUDUSD 506
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
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最大连续亏损: -114.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LiteFinance-Demo
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ICMarkets-Live14
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TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.40 × 5
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
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0.51 × 423
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0.65 × 98
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0.75 × 4
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0.90 × 21
AMarkets-Real
1.05 × 22
TMGM.TradeMax-Live7
1.18 × 11
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.41 × 61
FXChoice-Pro Live
1.52 × 21
ICMarketsSC-Live09
1.67 × 3
RoboForex-ECN
1.67 × 115
FXCL-Main2
2.00 × 3
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
2.00 × 2
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2026.06.19 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.17 09:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.05.26 13:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.24 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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74%
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2.12
USD
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