- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
215
盈利交易:
160 (74.41%)
亏损交易:
55 (25.58%)
最好交易:
35.25 USD
最差交易:
-41.30 USD
毛利:
811.98 USD (58 131 pips)
毛利亏损:
-355.80 USD (22 445 pips)
最大连续赢利:
12 (53.47 USD)
最大连续盈利:
118.79 USD (6)
夏普比率:
0.23
交易活动:
54.49%
最大入金加载:
2.29%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.00
长期交易:
69 (32.09%)
短期交易:
146 (67.91%)
利润因子:
2.28
预期回报:
2.12 USD
平均利润:
5.07 USD
平均损失:
-6.47 USD
最大连续失误:
5 (-114.17 USD)
最大连续亏损:
-114.17 USD (5)
每月增长:
2.47%
年度预测:
29.93%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
95.57 USD
最大值:
114.17 USD (11.26%)
相对跌幅:
结余:
11.26% (114.17 USD)
净值:
4.32% (61.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|84
|EURCAD
|52
|AUDNZD
|47
|EURGBP
|31
|AUDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|279
|EURCAD
|78
|AUDNZD
|57
|EURGBP
|37
|AUDUSD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|21K
|EURCAD
|6.5K
|AUDNZD
|5.7K
|EURGBP
|1.8K
|AUDUSD
|506
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.25 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +53.47 USD
最大连续亏损: -114.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LiteFinance-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.51 × 423
|
RoboForex-ECN-3
|0.65 × 98
|
GerchikCo-Live
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.76 × 1055
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.90 × 21
|
AMarkets-Real
|1.05 × 22
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.18 × 11
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.41 × 61
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 21
|
ICMarketsSC-Live09
|1.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.67 × 115
|
FXCL-Main2
|2.00 × 3
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|2.00 × 2
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
46%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
77
99%
215
74%
54%
2.28
2.12
USD
USD
11%
1:300