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Сигналы / MetaTrader 5 / Quant Lattice Steady LowR
Dilwyn Tng

Quant Lattice Steady LowR

Dilwyn Tng
Dilwyn Tng

Dilwyn Tng

4.8 (978)
✈️My Telegram: @P5EAfx
🌸中文的朋友，萊： silane
🍊中文的朋友，微信： silane32
I sell my products in MQL5.com only. I do not have affilate helping me to sell my products.
If someone offer you my product in telegram/whatsapp/chats/social media, that is NOT me.
16 продуктов 11 сигналов 7 тем 16 комментариев
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
79 (84.94%)
Убыточных трейдов:
14 (15.05%)
Лучший трейд:
10.37 USD
Худший трейд:
-8.65 USD
Общая прибыль:
145.87 USD (11 225 pips)
Общий убыток:
-76.86 USD (8 505 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (15.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
98.80%
Макс. загрузка депозита:
1.99%
Последний трейд:
18 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
49 (52.69%)
Коротких трейдов:
44 (47.31%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
1.85 USD
Средний убыток:
-5.49 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.65 USD (1)
Прирост в месяц:
2.55%
Годовой прогноз:
30.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.50 USD
Максимальная:
16.13 USD (3.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.06% (15.99 USD)
По эквити:
9.17% (49.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 69
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.37 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +15.13 USD
Макс. убыток в серии: -8.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 6
Pepperstone-MT5-Live01
0.80 × 71
Headway-Real
1.00 × 6
VantageInternational-Live 3
1.29 × 21
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 5
VTMarkets-Live 6
2.00 × 1
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real8
2.67 × 27
ICMarketsSC-MT5-4
2.67 × 641
ICMarketsSC-MT5-2
2.73 × 1456
FPMarkets-Live
2.75 × 83
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
Tickmill-Live
3.54 × 57
FPMarketsLLC-Live
3.66 × 313
Darwinex-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 40
Coinexx-Live
4.45 × 11
GOMarketsMU-Live
4.79 × 19
еще 39...
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Нет отзывов
2026.07.30 06:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.06 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.22 13:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.21 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.21 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quant Lattice Steady LowR
999 USD в месяц
14%
0
0
USD
569
USD
13
100%
93
84%
99%
1.89
0.74
USD
9%
1:500
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