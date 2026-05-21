- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
79 (84.94%)
Убыточных трейдов:
14 (15.05%)
Лучший трейд:
10.37 USD
Худший трейд:
-8.65 USD
Общая прибыль:
145.87 USD (11 225 pips)
Общий убыток:
-76.86 USD (8 505 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (15.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
98.80%
Макс. загрузка депозита:
1.99%
Последний трейд:
18 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
49 (52.69%)
Коротких трейдов:
44 (47.31%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
1.85 USD
Средний убыток:
-5.49 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.65 USD (1)
Прирост в месяц:
2.55%
Годовой прогноз:
30.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.50 USD
Максимальная:
16.13 USD (3.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.06% (15.99 USD)
По эквити:
9.17% (49.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.37 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +15.13 USD
Макс. убыток в серии: -8.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 6
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.80 × 71
|
Headway-Real
|1.00 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|1.29 × 21
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
VTMarkets-Live 6
|2.00 × 1
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.67 × 641
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.73 × 1456
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Tickmill-Live
|3.54 × 57
|
FPMarketsLLC-Live
|3.66 × 313
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
Coinexx-Live
|4.45 × 11
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
569
USD
USD
13
100%
93
84%
99%
1.89
0.74
USD
USD
9%
1:500