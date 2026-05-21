Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 10 ICMarketsSC-MT5-3 0.00 × 4 FusionMarkets-Live 0.27 × 11 ICMarketsEU-MT5-2 0.38 × 29 ICMarketsEU-MT5-5 0.50 × 6 Pepperstone-MT5-Live01 0.80 × 71 Headway-Real 1.00 × 6 VantageInternational-Live 3 1.29 × 21 BlueberryMarkets-Live 1.63 × 8 TradeMaxGlobal-Live 1.80 × 5 VTMarkets-Live 6 2.00 × 1 itexsys-Platform 2.04 × 24 Exness-MT5Real8 2.67 × 27 ICMarketsSC-MT5-4 2.67 × 641 ICMarketsSC-MT5-2 2.73 × 1456 FPMarkets-Live 2.75 × 83 PlexyTrade-Server01 3.00 × 1 EBCFinancialGroupKY-Live01 3.50 × 4 Tickmill-Live 3.54 × 57 FPMarketsLLC-Live 3.66 × 313 Darwinex-Live 4.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 4.45 × 40 Coinexx-Live 4.45 × 11 GOMarketsMU-Live 4.79 × 19 еще 39... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика