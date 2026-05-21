- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
93
盈利交易:
79 (84.94%)
亏损交易:
14 (15.05%)
最好交易:
10.37 USD
最差交易:
-8.65 USD
毛利:
145.87 USD (11 225 pips)
毛利亏损:
-76.86 USD (8 505 pips)
最大连续赢利:
16 (15.13 USD)
最大连续盈利:
22.50 USD (6)
夏普比率:
0.22
交易活动:
98.80%
最大入金加载:
1.99%
最近交易:
20 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.28
长期交易:
49 (52.69%)
短期交易:
44 (47.31%)
利润因子:
1.90
预期回报:
0.74 USD
平均利润:
1.85 USD
平均损失:
-5.49 USD
最大连续失误:
1 (-8.65 USD)
最大连续亏损:
-8.65 USD (1)
每月增长:
1.31%
年度预测:
15.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.50 USD
最大值:
16.13 USD (3.09%)
相对跌幅:
结余:
3.06% (15.99 USD)
净值:
9.17% (49.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.37 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +15.13 USD
最大连续亏损: -8.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.43 × 7
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.80 × 71
|
VTMarkets-Live 6
|1.00 × 1
|
Headway-Real
|1.00 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|1.29 × 21
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.67 × 641
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.73 × 1456
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Tickmill-Live
|3.54 × 57
|
FPMarketsLLC-Live
|3.66 × 313
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
Coinexx-Live
|4.45 × 11
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
14%
0
0
USD
USD
569
USD
USD
13
100%
93
84%
99%
1.89
0.74
USD
USD
9%
1:500