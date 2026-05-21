- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
71 (72.44%)
Убыточных трейдов:
27 (27.55%)
Лучший трейд:
8.53 USD
Худший трейд:
-7.24 USD
Общая прибыль:
126.62 USD (11 788 pips)
Общий убыток:
-55.99 USD (6 618 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (9.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.18 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
63.38%
Макс. загрузка депозита:
5.68%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.66
Длинных трейдов:
54 (55.10%)
Коротких трейдов:
44 (44.90%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
1.78 USD
Средний убыток:
-2.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.24 USD (1)
Прирост в месяц:
4.31%
Годовой прогноз:
52.29%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
7.31 USD (0.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.43% (7.31 USD)
По эквити:
5.78% (30.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.53 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.73 USD
Макс. убыток в серии: -7.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.28 × 112
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.49 × 59
|
FusionMarkets-Live
|1.54 × 39
|
StriforLLC-Live
|2.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real3
|2.14 × 58
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|2.24 × 51
|
BlueberryMarkets-Live
|2.45 × 11
|
FXOpen-MT5
|2.58 × 65
|
ICMarketsSC-MT5
|3.15 × 129
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.56 × 66
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.02 × 423
|
VantageInternational-Live
|4.14 × 250
|
Hankotrade-Live
|4.86 × 74
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|5.62 × 13
|
Alpari-Real01
|6.00 × 12
|
FXFlatMT5-LiveServer
|6.18 × 22
|
Coinexx-Live
|7.31 × 104
|
AdmiralMarkets-Live
|7.55 × 31
|
XMGlobal-MT5 2
|7.69 × 77
|
Deriv-Server
|7.73 × 71
|
OctaFX-Real2
|8.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|8.08 × 37
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
566
USD
USD
14
98%
98
72%
63%
2.26
0.72
USD
USD
6%
1:200