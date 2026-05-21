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Qing Yang Shao

Maple AC

Qing Yang Shao
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Qing Yang Shao

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可靠性
14
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增长自 2026 -23%
Exness-MT5Real3
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交易:
137
盈利交易:
89 (64.96%)
亏损交易:
48 (35.04%)
最好交易:
43.59 USD
最差交易:
-36.47 USD
毛利:
340.06 USD (4 503 606 pips)
毛利亏损:
-298.51 USD (84 372 pips)
最大连续赢利:
12 (9.73 USD)
最大连续盈利:
146.82 USD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
63.38%
最大入金加载:
180.70%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.23
长期交易:
75 (54.74%)
短期交易:
62 (45.26%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.30 USD
平均利润:
3.82 USD
平均损失:
-6.22 USD
最大连续失误:
7 (-88.14 USD)
最大连续亏损:
-88.14 USD (7)
每月增长:
-29.57%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
178.12 USD (14.69%)
相对跌幅:
结余:
74.61% (177.91 USD)
净值:
25.87% (31.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 104
XAUUSD 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 74
XAUUSD -26
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 5.1K
XAUUSD -6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +43.59 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +9.73 USD
最大连续亏损: -88.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real7
0.28 × 112
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 2
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real8
1.49 × 59
FusionMarkets-Live
1.54 × 39
Exness-MT5Real5
1.71 × 585
StriforLLC-Live
2.00 × 1
FPMarkets-Live
2.13 × 24
EuroTraderGlobal-Server-1
2.24 × 51
BlueberryMarkets-Live
2.45 × 11
FXOpen-MT5
2.58 × 65
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
RoboForex-ECN
3.50 × 8
Pepperstone-MT5-Live01
3.51 × 67
VantageInternational-Live
4.14 × 250
ICMarketsSC-MT5-2
4.76 × 594
Tickmill-Live
4.86 × 103
Hankotrade-Live
4.86 × 74
ForexClub-MT5 Real Server
5.31 × 101
TeleTRADECY-Sharp ECN
5.62 × 13
Alpari-Real01
6.00 × 12
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2026.08.12 14:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.08.12 14:39
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.12 13:39
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.12 13:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.08.12 13:39
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.16 14:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.01 03:16
No swaps are charged on the signal account
2026.06.24 09:31
No swaps are charged
2026.06.24 09:31
No swaps are charged
2026.06.21 22:16
No swaps are charged on the signal account
2026.05.31 21:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.21 05:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.21 05:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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