订阅信号杠杆不允许超过1:500
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
137
盈利交易:
89 (64.96%)
亏损交易:
48 (35.04%)
最好交易:
43.59 USD
最差交易:
-36.47 USD
毛利:
340.06 USD (4 503 606 pips)
毛利亏损:
-298.51 USD (84 372 pips)
最大连续赢利:
12 (9.73 USD)
最大连续盈利:
146.82 USD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
63.38%
最大入金加载:
180.70%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.23
长期交易:
75 (54.74%)
短期交易:
62 (45.26%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.30 USD
平均利润:
3.82 USD
平均损失:
-6.22 USD
最大连续失误:
7 (-88.14 USD)
最大连续亏损:
-88.14 USD (7)
每月增长:
-29.57%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
178.12 USD (14.69%)
相对跌幅:
结余:
74.61% (177.91 USD)
净值:
25.87% (31.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|104
|XAUUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|74
|XAUUSD
|-26
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|5.1K
|XAUUSD
|-6.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.59 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +9.73 USD
最大连续亏损: -88.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real7
|0.28 × 112
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real8
|1.49 × 59
|
FusionMarkets-Live
|1.54 × 39
|
Exness-MT5Real5
|1.71 × 585
|
StriforLLC-Live
|2.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|2.13 × 24
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|2.24 × 51
|
BlueberryMarkets-Live
|2.45 × 11
|
FXOpen-MT5
|2.58 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
RoboForex-ECN
|3.50 × 8
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.51 × 67
|
VantageInternational-Live
|4.14 × 250
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.76 × 594
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
Hankotrade-Live
|4.86 × 74
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.31 × 101
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|5.62 × 13
|
Alpari-Real01
|6.00 × 12
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