- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
49 (67.12%)
Убыточных трейдов:
24 (32.88%)
Лучший трейд:
307.45 USD
Худший трейд:
-29.40 USD
Общая прибыль:
1 434.32 USD (61 378 pips)
Общий убыток:
-233.59 USD (4 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (131.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
623.57 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
44.48%
Макс. загрузка депозита:
17.12%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
17.08
Длинных трейдов:
37 (50.68%)
Коротких трейдов:
36 (49.32%)
Профит фактор:
6.14
Мат. ожидание:
16.45 USD
Средняя прибыль:
29.27 USD
Средний убыток:
-9.73 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-65.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.30 USD (4)
Прирост в месяц:
14.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
70.30 USD (1.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.25% (64.26 USD)
По эквити:
40.68% (2 069.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|14
|EURNZD
|13
|NZDUSD
|11
|AUDNZD
|6
|NZDJPY
|6
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|4
|EURGBP
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|3
|NZDCHF
|2
|BITCOIN
|1
|AUDUSD
|1
|CADCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|158
|EURNZD
|662
|NZDUSD
|124
|AUDNZD
|66
|NZDJPY
|17
|EURCAD
|27
|GBPCAD
|17
|EURGBP
|3
|EURCHF
|11
|EURUSD
|58
|NZDCHF
|-3
|BITCOIN
|4
|AUDUSD
|20
|CADCHF
|22
|AUDCHF
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|3K
|EURNZD
|5.2K
|NZDUSD
|449
|AUDNZD
|1.7K
|NZDJPY
|-890
|EURCAD
|1.3K
|GBPCAD
|624
|EURGBP
|70
|EURCHF
|308
|EURUSD
|600
|NZDCHF
|-22
|BITCOIN
|44K
|AUDUSD
|413
|CADCHF
|178
|AUDCHF
|236
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +307.45 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +131.46 USD
Макс. убыток в серии: -65.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.78 × 9
|
Alpari-Standard1
|9.00 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
10
0%
73
67%
44%
6.14
16.45
USD
USD
41%
1:500