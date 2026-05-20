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Сигналы / MetaTrader 4 / BeeMarry2
Andrey Baburin

BeeMarry2

Andrey Baburin
Andrey Baburin

Andrey Baburin

0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 26%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
49 (67.12%)
Убыточных трейдов:
24 (32.88%)
Лучший трейд:
307.45 USD
Худший трейд:
-29.40 USD
Общая прибыль:
1 434.32 USD (61 378 pips)
Общий убыток:
-233.59 USD (4 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (131.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
623.57 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
44.48%
Макс. загрузка депозита:
17.12%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
17.08
Длинных трейдов:
37 (50.68%)
Коротких трейдов:
36 (49.32%)
Профит фактор:
6.14
Мат. ожидание:
16.45 USD
Средняя прибыль:
29.27 USD
Средний убыток:
-9.73 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-65.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.30 USD (4)
Прирост в месяц:
14.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
70.30 USD (1.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.25% (64.26 USD)
По эквити:
40.68% (2 069.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 14
EURNZD 13
NZDUSD 11
AUDNZD 6
NZDJPY 6
EURCAD 4
GBPCAD 4
EURGBP 3
EURCHF 3
EURUSD 3
NZDCHF 2
BITCOIN 1
AUDUSD 1
CADCHF 1
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 158
EURNZD 662
NZDUSD 124
AUDNZD 66
NZDJPY 17
EURCAD 27
GBPCAD 17
EURGBP 3
EURCHF 11
EURUSD 58
NZDCHF -3
BITCOIN 4
AUDUSD 20
CADCHF 22
AUDCHF 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD 3K
EURNZD 5.2K
NZDUSD 449
AUDNZD 1.7K
NZDJPY -890
EURCAD 1.3K
GBPCAD 624
EURGBP 70
EURCHF 308
EURUSD 600
NZDCHF -22
BITCOIN 44K
AUDUSD 413
CADCHF 178
AUDCHF 236
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +307.45 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +131.46 USD
Макс. убыток в серии: -65.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-Pro.ECN3
0.78 × 9
Alpari-Standard1
9.00 × 3
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Нет отзывов
2026.08.03 18:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 13:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.21 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 01:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 10:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.11 18:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 17:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 14:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 16:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.05 15:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 11:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.28 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.21 18:48
Share of trading days is too low
2026.05.21 18:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.21 17:48
Share of trading days is too low
2026.05.21 17:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.20 20:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.20 20:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.20 20:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.20 20:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BeeMarry2
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
5.8K
USD
10
0%
73
67%
44%
6.14
16.45
USD
41%
1:500
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