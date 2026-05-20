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信号 / MetaTrader 4 / BeeMarry2
Andrey Baburin

BeeMarry2

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增长自 2026 26%
Alpari-Pro.ECN3
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交易:
73
盈利交易:
49 (67.12%)
亏损交易:
24 (32.88%)
最好交易:
307.45 USD
最差交易:
-29.40 USD
毛利:
1 434.32 USD (61 378 pips)
毛利亏损:
-233.59 USD (4 503 pips)
最大连续赢利:
13 (131.46 USD)
最大连续盈利:
623.57 USD (6)
夏普比率:
0.36
交易活动:
42.21%
最大入金加载:
17.12%
最近交易:
16 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
4 天
采收率:
17.08
长期交易:
37 (50.68%)
短期交易:
36 (49.32%)
利润因子:
6.14
预期回报:
16.45 USD
平均利润:
29.27 USD
平均损失:
-9.73 USD
最大连续失误:
6 (-65.76 USD)
最大连续亏损:
-70.30 USD (4)
每月增长:
14.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
70.30 USD (1.20%)
相对跌幅:
结余:
1.25% (64.26 USD)
净值:
40.68% (2 069.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 14
EURNZD 13
NZDUSD 11
AUDNZD 6
NZDJPY 6
EURCAD 4
GBPCAD 4
EURGBP 3
EURCHF 3
EURUSD 3
NZDCHF 2
BITCOIN 1
AUDUSD 1
CADCHF 1
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD 158
EURNZD 662
NZDUSD 124
AUDNZD 66
NZDJPY 17
EURCAD 27
GBPCAD 17
EURGBP 3
EURCHF 11
EURUSD 58
NZDCHF -3
BITCOIN 4
AUDUSD 20
CADCHF 22
AUDCHF 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD 3K
EURNZD 5.2K
NZDUSD 449
AUDNZD 1.7K
NZDJPY -890
EURCAD 1.3K
GBPCAD 624
EURGBP 70
EURCHF 308
EURUSD 600
NZDCHF -22
BITCOIN 44K
AUDUSD 413
CADCHF 178
AUDCHF 236
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +307.45 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +131.46 USD
最大连续亏损: -65.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Pro.ECN3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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0.78 × 9
Alpari-Standard1
9.00 × 3
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没有评论
2026.08.03 18:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 13:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.21 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 01:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 10:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.11 18:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 17:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 14:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 16:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.05 15:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 11:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.28 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.21 18:48
Share of trading days is too low
2026.05.21 18:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.21 17:48
Share of trading days is too low
2026.05.21 17:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.20 20:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.20 20:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.20 20:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.20 20:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
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提取
杠杆
BeeMarry2
每月30 USD
26%
0
0
USD
5.8K
USD
10
0%
73
67%
42%
6.14
16.45
USD
41%
1:500
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