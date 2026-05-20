- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
73
盈利交易:
49 (67.12%)
亏损交易:
24 (32.88%)
最好交易:
307.45 USD
最差交易:
-29.40 USD
毛利:
1 434.32 USD (61 378 pips)
毛利亏损:
-233.59 USD (4 503 pips)
最大连续赢利:
13 (131.46 USD)
最大连续盈利:
623.57 USD (6)
夏普比率:
0.36
交易活动:
42.21%
最大入金加载:
17.12%
最近交易:
16 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
4 天
采收率:
17.08
长期交易:
37 (50.68%)
短期交易:
36 (49.32%)
利润因子:
6.14
预期回报:
16.45 USD
平均利润:
29.27 USD
平均损失:
-9.73 USD
最大连续失误:
6 (-65.76 USD)
最大连续亏损:
-70.30 USD (4)
每月增长:
14.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
70.30 USD (1.20%)
相对跌幅:
结余:
1.25% (64.26 USD)
净值:
40.68% (2 069.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|14
|EURNZD
|13
|NZDUSD
|11
|AUDNZD
|6
|NZDJPY
|6
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|4
|EURGBP
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|3
|NZDCHF
|2
|BITCOIN
|1
|AUDUSD
|1
|CADCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|158
|EURNZD
|662
|NZDUSD
|124
|AUDNZD
|66
|NZDJPY
|17
|EURCAD
|27
|GBPCAD
|17
|EURGBP
|3
|EURCHF
|11
|EURUSD
|58
|NZDCHF
|-3
|BITCOIN
|4
|AUDUSD
|20
|CADCHF
|22
|AUDCHF
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|3K
|EURNZD
|5.2K
|NZDUSD
|449
|AUDNZD
|1.7K
|NZDJPY
|-890
|EURCAD
|1.3K
|GBPCAD
|624
|EURGBP
|70
|EURCHF
|308
|EURUSD
|600
|NZDCHF
|-22
|BITCOIN
|44K
|AUDUSD
|413
|CADCHF
|178
|AUDCHF
|236
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +307.45 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +131.46 USD
最大连续亏损: -65.76 USD
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
10
0%
73
67%
42%
6.14
16.45
USD
USD
41%
1:500