- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
192
Прибыльных трейдов:
146 (76.04%)
Убыточных трейдов:
46 (23.96%)
Лучший трейд:
467.50 GBP
Худший трейд:
-30.30 GBP
Общая прибыль:
2 194.78 GBP (355 035 pips)
Общий убыток:
-451.97 GBP (36 673 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (918.95 GBP)
Макс. прибыль в серии:
918.95 GBP (30)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
98.48%
Макс. загрузка депозита:
2.83%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
17.27
Длинных трейдов:
31 (16.15%)
Коротких трейдов:
161 (83.85%)
Профит фактор:
4.86
Мат. ожидание:
9.08 GBP
Средняя прибыль:
15.03 GBP
Средний убыток:
-9.83 GBP
Макс. серия проигрышей:
4 (-19.75 GBP)
Макс. убыток в серии:
-63.56 GBP (3)
Прирост в месяц:
-5.03%
Годовой прогноз:
-61.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
100.91 GBP (5.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.45% (100.91 GBP)
По эквити:
5.45% (95.61 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|EURJPY
|23
|CHFJPY
|17
|AUDJPY
|17
|XTIUSD
|11
|USDJPY
|10
|NZDJPY
|10
|CADJPY
|10
|AUDUSD
|8
|USDNOK
|7
|USDCAD
|4
|CADCHF
|4
|EURSEK
|4
|US2000
|4
|US500
|3
|GBPCAD
|3
|GBPCHF
|3
|GBPSEK
|3
|EURUSD
|3
|SEKJPY
|3
|NZDCHF
|2
|CA60
|2
|USDHUF
|2
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|USDMXN
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|EURJPY
|226
|CHFJPY
|133
|AUDJPY
|-50
|XTIUSD
|79
|USDJPY
|37
|NZDJPY
|26
|CADJPY
|66
|AUDUSD
|79
|USDNOK
|39
|USDCAD
|-32
|CADCHF
|-5
|EURSEK
|9
|US2000
|114
|US500
|2
|GBPCAD
|49
|GBPCHF
|-3
|GBPSEK
|38
|EURUSD
|-67
|SEKJPY
|19
|NZDCHF
|-3
|CA60
|-20
|USDHUF
|9
|USDCHF
|21
|GBPUSD
|-4
|USDMXN
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|156K
|EURJPY
|33K
|CHFJPY
|10K
|AUDJPY
|4.4K
|XTIUSD
|4.7K
|USDJPY
|4.8K
|NZDJPY
|5.7K
|CADJPY
|8.6K
|AUDUSD
|8.9K
|USDNOK
|36K
|USDCAD
|-495
|CADCHF
|330
|EURSEK
|9K
|US2000
|12K
|US500
|220
|GBPCAD
|5.4K
|GBPCHF
|-402
|GBPSEK
|23K
|EURUSD
|-2.1K
|SEKJPY
|178
|NZDCHF
|-206
|CA60
|-2.9K
|USDHUF
|2.3K
|USDCHF
|268
|GBPUSD
|-199
|USDMXN
|225
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +467.50 GBP
Худший трейд: -30 GBP
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +918.95 GBP
Макс. убыток в серии: -19.75 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.30 × 587
|
ICMarketsSC-Live04
|0.43 × 366
|
ICMarkets-Live03
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.58 × 275
|
ICMarketsSC-Live12
|0.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live33
|0.92 × 759
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1585
|
FPTradingLLC-Live4
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|1.41 × 17
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|1.83 × 868
|
Pepperstone-Edge07
|2.06 × 35
|
ICMarkets-Live14
|2.91 × 93
|
TradersWay-Live
|3.05 × 22
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.76 × 42
|
ICMarketsSC-Live06
|3.82 × 125
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
PlaceATrade-Real-4
|4.18 × 497
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
FBS-Real-5
|7.00 × 2
|
RSGFinance-Live
|7.03 × 66
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𝐒𝐌𝐓 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐢𝐬 𝐚 𝐔𝐊 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐧𝐝
The aim of The Holy Grail strategy is to catch short to medium-term trends. 𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐬 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐦𝐬𝐞𝐥𝐯𝐞𝐬!
Here is a brief summary of our system:
𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐢𝐬
• Tracking economic data (inflation, employment, and GDP growth rates) to forecast interest rates
• Tracking current news events to predict future trends in exchange rates
𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐢𝐬
• Multiple time-frame analysis
• Price action patterns
• Support and resistance
𝐂𝐨𝐩𝐢𝐞𝐫 𝐒𝐮𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧
• Follow for at least 12 months
• Have a balance of at least $1,000
• Follow with a well-regulated and trusted broker
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• Follow for at least 12 months
• Have a balance of at least $1,000
• Follow with a well-regulated and trusted broker
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
65 USD в месяц
120%
0
0
USD
USD
1.8K
GBP
GBP
28
0%
192
76%
98%
4.85
9.08
GBP
GBP
5%
1:500