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Samuel Morton

SMT Capital The Holy Grail

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прирост с 2026 120%
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  • Прирост
  • Баланс
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  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
192
Прибыльных трейдов:
146 (76.04%)
Убыточных трейдов:
46 (23.96%)
Лучший трейд:
467.50 GBP
Худший трейд:
-30.30 GBP
Общая прибыль:
2 194.78 GBP (355 035 pips)
Общий убыток:
-451.97 GBP (36 673 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (918.95 GBP)
Макс. прибыль в серии:
918.95 GBP (30)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
98.48%
Макс. загрузка депозита:
2.83%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
17.27
Длинных трейдов:
31 (16.15%)
Коротких трейдов:
161 (83.85%)
Профит фактор:
4.86
Мат. ожидание:
9.08 GBP
Средняя прибыль:
15.03 GBP
Средний убыток:
-9.83 GBP
Макс. серия проигрышей:
4 (-19.75 GBP)
Макс. убыток в серии:
-63.56 GBP (3)
Прирост в месяц:
-5.03%
Годовой прогноз:
-61.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
100.91 GBP (5.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.45% (100.91 GBP)
По эквити:
5.45% (95.61 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 36
EURJPY 23
CHFJPY 17
AUDJPY 17
XTIUSD 11
USDJPY 10
NZDJPY 10
CADJPY 10
AUDUSD 8
USDNOK 7
USDCAD 4
CADCHF 4
EURSEK 4
US2000 4
US500 3
GBPCAD 3
GBPCHF 3
GBPSEK 3
EURUSD 3
SEKJPY 3
NZDCHF 2
CA60 2
USDHUF 2
USDCHF 1
GBPUSD 1
USDMXN 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
EURJPY 226
CHFJPY 133
AUDJPY -50
XTIUSD 79
USDJPY 37
NZDJPY 26
CADJPY 66
AUDUSD 79
USDNOK 39
USDCAD -32
CADCHF -5
EURSEK 9
US2000 114
US500 2
GBPCAD 49
GBPCHF -3
GBPSEK 38
EURUSD -67
SEKJPY 19
NZDCHF -3
CA60 -20
USDHUF 9
USDCHF 21
GBPUSD -4
USDMXN -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 156K
EURJPY 33K
CHFJPY 10K
AUDJPY 4.4K
XTIUSD 4.7K
USDJPY 4.8K
NZDJPY 5.7K
CADJPY 8.6K
AUDUSD 8.9K
USDNOK 36K
USDCAD -495
CADCHF 330
EURSEK 9K
US2000 12K
US500 220
GBPCAD 5.4K
GBPCHF -402
GBPSEK 23K
EURUSD -2.1K
SEKJPY 178
NZDCHF -206
CA60 -2.9K
USDHUF 2.3K
USDCHF 268
GBPUSD -199
USDMXN 225
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +467.50 GBP
Худший трейд: -30 GBP
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +918.95 GBP
Макс. убыток в серии: -19.75 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.30 × 587
ICMarketsSC-Live04
0.43 × 366
ICMarkets-Live03
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.58 × 275
ICMarketsSC-Live12
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live33
0.92 × 759
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1585
FPTradingLLC-Live4
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live26
1.41 × 17
LiteForex-ECN.com
1.58 × 12
RoboForex-ECN
1.83 × 868
Pepperstone-Edge07
2.06 × 35
ICMarkets-Live14
2.91 × 93
TradersWay-Live
3.05 × 22
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.76 × 42
ICMarketsSC-Live06
3.82 × 125
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
PlaceATrade-Real-4
4.18 × 497
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
FBS-Real-5
7.00 × 2
RSGFinance-Live
7.03 × 66
еще 4...
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𝐒𝐌𝐓 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐢𝐬 𝐚 𝐔𝐊 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐧𝐝

The aim of The Holy Grail strategy is to catch short to medium-term trends. 𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐬 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐦𝐬𝐞𝐥𝐯𝐞𝐬!

Here is a brief summary of our system:

𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐢𝐬
• Tracking economic data (inflation, employment, and GDP growth rates) to forecast interest rates
• Tracking current news events to predict future trends in exchange rates

𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐢𝐬
• Multiple time-frame analysis
• Price action patterns
• Support and resistance

𝐂𝐨𝐩𝐢𝐞𝐫 𝐒𝐮𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧
• Follow for at least 12 months
• Have a balance of at least $1,000
• Follow with a well-regulated and trusted broker 
Нет отзывов
2026.07.30 09:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.23 05:15
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SMT Capital The Holy Grail
65 USD в месяц
120%
0
0
USD
1.8K
GBP
28
0%
192
76%
98%
4.85
9.08
GBP
5%
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