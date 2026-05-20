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信号 / MetaTrader 4 / SMT Capital The Holy Grail
Samuel Morton

SMT Capital The Holy Grail

Samuel Morton
Samuel Morton

Samuel Morton

0条评论
可靠性
28
0 / 0 USD
每月复制 65 USD per 
增长自 2026 120%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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交易:
193
盈利交易:
147 (76.16%)
亏损交易:
46 (23.83%)
最好交易:
467.50 GBP
最差交易:
-30.30 GBP
毛利:
2 197.67 GBP (355 191 pips)
毛利亏损:
-451.97 GBP (36 673 pips)
最大连续赢利:
30 (918.95 GBP)
最大连续盈利:
918.95 GBP (30)
夏普比率:
0.19
交易活动:
98.48%
最大入金加载:
2.83%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
6 天
采收率:
17.30
长期交易:
31 (16.06%)
短期交易:
162 (83.94%)
利润因子:
4.86
预期回报:
9.05 GBP
平均利润:
14.95 GBP
平均损失:
-9.83 GBP
最大连续失误:
4 (-19.75 GBP)
最大连续亏损:
-63.56 GBP (3)
每月增长:
-4.88%
年度预测:
-59.17%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
100.91 GBP (5.44%)
相对跌幅:
结余:
5.45% (100.91 GBP)
净值:
5.45% (95.61 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 36
EURJPY 24
CHFJPY 17
AUDJPY 17
XTIUSD 11
USDJPY 10
NZDJPY 10
CADJPY 10
AUDUSD 8
USDNOK 7
USDCAD 4
CADCHF 4
EURSEK 4
US2000 4
US500 3
GBPCAD 3
GBPCHF 3
GBPSEK 3
EURUSD 3
SEKJPY 3
NZDCHF 2
CA60 2
USDHUF 2
USDCHF 1
GBPUSD 1
USDMXN 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.5K
EURJPY 230
CHFJPY 133
AUDJPY -50
XTIUSD 79
USDJPY 37
NZDJPY 26
CADJPY 66
AUDUSD 79
USDNOK 39
USDCAD -32
CADCHF -5
EURSEK 9
US2000 114
US500 2
GBPCAD 49
GBPCHF -3
GBPSEK 38
EURUSD -67
SEKJPY 19
NZDCHF -3
CA60 -20
USDHUF 9
USDCHF 21
GBPUSD -4
USDMXN -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 156K
EURJPY 33K
CHFJPY 10K
AUDJPY 4.4K
XTIUSD 4.7K
USDJPY 4.8K
NZDJPY 5.7K
CADJPY 8.6K
AUDUSD 8.9K
USDNOK 36K
USDCAD -495
CADCHF 330
EURSEK 9K
US2000 12K
US500 220
GBPCAD 5.4K
GBPCHF -402
GBPSEK 23K
EURUSD -2.1K
SEKJPY 178
NZDCHF -206
CA60 -2.9K
USDHUF 2.3K
USDCHF 268
GBPUSD -199
USDMXN 225
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +467.50 GBP
最差交易: -30 GBP
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +918.95 GBP
最大连续亏损: -19.75 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.30 × 587
ICMarketsSC-Live04
0.43 × 366
ICMarkets-Live03
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.58 × 275
ICMarketsSC-Live12
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live33
0.92 × 759
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1585
ICMarketsSC-Live26
1.04 × 25
FPTradingLLC-Live4
1.17 × 6
LiteForex-ECN.com
1.58 × 12
RoboForex-ECN
1.83 × 868
Pepperstone-Edge07
2.06 × 35
ICMarkets-Live14
2.91 × 93
TradersWay-Live
3.05 × 22
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.76 × 42
ICMarketsSC-Live06
3.82 × 125
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
PlaceATrade-Real-4
4.18 × 497
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
FBS-Real-5
7.00 × 2
RSGFinance-Live
7.03 × 66
RoboForex-ProCent-8
8.12 × 125
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𝐒𝐌𝐓 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐢𝐬 𝐚 𝐔𝐊 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐧𝐝

The aim of The Holy Grail strategy is to catch short to medium-term trends. 𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐬 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐦𝐬𝐞𝐥𝐯𝐞𝐬!

Here is a brief summary of our system:

𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐢𝐬
• Tracking economic data (inflation, employment, and GDP growth rates) to forecast interest rates
• Tracking current news events to predict future trends in exchange rates

𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐢𝐬
• Multiple time-frame analysis
• Price action patterns
• Support and resistance

𝐂𝐨𝐩𝐢𝐞𝐫 𝐒𝐮𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧
• Follow for at least 12 months
• Have a balance of at least $1,000
• Follow with a well-regulated and trusted broker 
没有评论
2026.07.30 09:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.23 05:15
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SMT Capital The Holy Grail
每月65 USD
120%
0
0
USD
1.8K
GBP
28
0%
193
76%
98%
4.86
9.05
GBP
5%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载