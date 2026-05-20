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Сигналы / MetaTrader 5 / SRAX AI 50EUR High risk
Sarawut Phumkrajang

SRAX AI 50EUR High risk

Sarawut Phumkrajang
Sarawut Phumkrajang

Sarawut Phumkrajang

0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 169%
FPMarketsSC-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
121
Прибыльных трейдов:
90 (74.38%)
Убыточных трейдов:
31 (25.62%)
Лучший трейд:
5.05 EUR
Худший трейд:
-4.63 EUR
Общая прибыль:
140.45 EUR (25 086 pips)
Общий убыток:
-55.73 EUR (8 802 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (30.12 EUR)
Макс. прибыль в серии:
30.12 EUR (17)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
88.97%
Макс. загрузка депозита:
11.78%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.22
Длинных трейдов:
41 (33.88%)
Коротких трейдов:
80 (66.12%)
Профит фактор:
2.52
Мат. ожидание:
0.70 EUR
Средняя прибыль:
1.56 EUR
Средний убыток:
-1.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.23 EUR)
Макс. убыток в серии:
-8.23 EUR (3)
Прирост в месяц:
13.90%
Годовой прогноз:
168.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.28 EUR
Максимальная:
8.29 EUR (6.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.70% (5.89 EUR)
По эквити:
22.12% (23.45 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD.r 68
AUDCAD.r 36
NZDCAD.r 17
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD.r 22
AUDCAD.r 53
NZDCAD.r 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD.r 5K
AUDCAD.r 8K
NZDCAD.r 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.05 EUR
Худший трейд: -5 EUR
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +30.12 EUR
Макс. убыток в серии: -8.23 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SRAX AI 50EUR High risk
30 USD в месяц
169%
0
0
USD
135
EUR
25
100%
121
74%
89%
2.52
0.70
EUR
22%
1:500
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