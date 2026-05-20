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Всего трейдов:
121
Прибыльных трейдов:
90 (74.38%)
Убыточных трейдов:
31 (25.62%)
Лучший трейд:
5.05 EUR
Худший трейд:
-4.63 EUR
Общая прибыль:
140.45 EUR (25 086 pips)
Общий убыток:
-55.73 EUR (8 802 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (30.12 EUR)
Макс. прибыль в серии:
30.12 EUR (17)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
88.97%
Макс. загрузка депозита:
11.78%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.22
Длинных трейдов:
41 (33.88%)
Коротких трейдов:
80 (66.12%)
Профит фактор:
2.52
Мат. ожидание:
0.70 EUR
Средняя прибыль:
1.56 EUR
Средний убыток:
-1.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.23 EUR)
Макс. убыток в серии:
-8.23 EUR (3)
Прирост в месяц:
13.90%
Годовой прогноз:
168.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.28 EUR
Максимальная:
8.29 EUR (6.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.70% (5.89 EUR)
По эквити:
22.12% (23.45 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD.r
|68
|AUDCAD.r
|36
|NZDCAD.r
|17
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD.r
|22
|AUDCAD.r
|53
|NZDCAD.r
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD.r
|5K
|AUDCAD.r
|8K
|NZDCAD.r
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.05 EUR
Худший трейд: -5 EUR
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +30.12 EUR
Макс. убыток в серии: -8.23 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
169%
0
0
USD
USD
135
EUR
EUR
25
100%
121
74%
89%
2.52
0.70
EUR
EUR
22%
1:500