- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
121
盈利交易:
90 (74.38%)
亏损交易:
31 (25.62%)
最好交易:
5.05 EUR
最差交易:
-4.63 EUR
毛利:
140.45 EUR (25 086 pips)
毛利亏损:
-55.97 EUR (8 802 pips)
最大连续赢利:
17 (30.12 EUR)
最大连续盈利:
30.12 EUR (17)
夏普比率:
0.48
交易活动:
47.13%
最大入金加载:
11.78%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
10.19
长期交易:
41 (33.88%)
短期交易:
80 (66.12%)
利润因子:
2.51
预期回报:
0.70 EUR
平均利润:
1.56 EUR
平均损失:
-1.81 EUR
最大连续失误:
3 (-8.23 EUR)
最大连续亏损:
-8.23 EUR (3)
每月增长:
8.70%
年度预测:
105.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.28 EUR
最大值:
8.29 EUR (6.51%)
相对跌幅:
结余:
9.70% (5.89 EUR)
净值:
22.12% (23.45 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD.r
|68
|AUDCAD.r
|36
|NZDCAD.r
|17
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD.r
|22
|AUDCAD.r
|53
|NZDCAD.r
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD.r
|5K
|AUDCAD.r
|8K
|NZDCAD.r
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.05 EUR
最差交易: -5 EUR
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +30.12 EUR
最大连续亏损: -8.23 EUR
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
169%
0
0
USD
USD
134
EUR
EUR
25
100%
121
74%
47%
2.50
0.70
EUR
EUR
22%
1:500