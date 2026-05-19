- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
58 (66.66%)
Убыточных трейдов:
29 (33.33%)
Лучший трейд:
324.67 USD
Худший трейд:
-154.98 USD
Общая прибыль:
2 216.24 USD (73 146 pips)
Общий убыток:
-1 305.47 USD (99 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (130.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
411.38 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
19.19%
Макс. загрузка депозита:
36.27%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.92
Длинных трейдов:
40 (45.98%)
Коротких трейдов:
47 (54.02%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
10.47 USD
Средняя прибыль:
38.21 USD
Средний убыток:
-45.02 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-287.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-287.77 USD (4)
Прирост в месяц:
21.96%
Годовой прогноз:
266.48%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
245.19 USD
Максимальная:
311.78 USD (23.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.45% (248.39 USD)
По эквити:
11.30% (115.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURNZD
|9
|GBPJPY
|8
|GBPCAD
|8
|EURAUD
|5
|GBPAUD
|5
|CHFJPY
|5
|GBPNZD
|5
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|4
|EURCAD
|4
|AUDNZD
|3
|EURGBP
|3
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURCHF
|2
|US30
|1
|USDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|USTEC
|1
|NZDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|US500
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|CADJPY
|1
|BTCUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURNZD
|283
|GBPJPY
|-43
|GBPCAD
|47
|EURAUD
|5
|GBPAUD
|12
|CHFJPY
|257
|GBPNZD
|-149
|XAUUSD
|51
|GBPUSD
|18
|EURJPY
|-75
|EURCAD
|90
|AUDNZD
|33
|EURGBP
|4
|NZDJPY
|38
|AUDJPY
|-56
|EURCHF
|-73
|US30
|-128
|USDCAD
|312
|AUDCHF
|155
|USTEC
|-32
|NZDCHF
|3
|AUDUSD
|73
|ETHUSD
|34
|US500
|-16
|EURUSD
|2
|USDCHF
|17
|CADJPY
|39
|BTCUSD
|-12
|AUDCAD
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURNZD
|1.2K
|GBPJPY
|81
|GBPCAD
|908
|EURAUD
|70
|GBPAUD
|223
|CHFJPY
|-217
|GBPNZD
|243
|XAUUSD
|51K
|GBPUSD
|41
|EURJPY
|-44
|EURCAD
|232
|AUDNZD
|241
|EURGBP
|-114
|NZDJPY
|306
|AUDJPY
|-560
|EURCHF
|-77
|US30
|-614
|USDCAD
|245
|AUDCHF
|46
|USTEC
|-21K
|NZDCHF
|9
|AUDUSD
|112
|ETHUSD
|1.7K
|US500
|-3.3K
|EURUSD
|23
|USDCHF
|123
|CADJPY
|111
|BTCUSD
|-57K
|AUDCAD
|225
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +324.67 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +130.09 USD
Макс. убыток в серии: -287.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
91%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
15
58%
87
66%
19%
1.69
10.47
USD
USD
24%
1:500