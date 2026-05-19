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Сигналы / MetaTrader 5 / MJ Cambist
Murtaza Saleem

MJ Cambist

Murtaza Saleem
Murtaza Saleem

Murtaza Saleem

0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 91%
Exness-MT5Real33
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
58 (66.66%)
Убыточных трейдов:
29 (33.33%)
Лучший трейд:
324.67 USD
Худший трейд:
-154.98 USD
Общая прибыль:
2 216.24 USD (73 146 pips)
Общий убыток:
-1 305.47 USD (99 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (130.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
411.38 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
19.19%
Макс. загрузка депозита:
36.27%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.92
Длинных трейдов:
40 (45.98%)
Коротких трейдов:
47 (54.02%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
10.47 USD
Средняя прибыль:
38.21 USD
Средний убыток:
-45.02 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-287.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-287.77 USD (4)
Прирост в месяц:
21.96%
Годовой прогноз:
266.48%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
245.19 USD
Максимальная:
311.78 USD (23.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.45% (248.39 USD)
По эквити:
11.30% (115.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD 9
GBPJPY 8
GBPCAD 8
EURAUD 5
GBPAUD 5
CHFJPY 5
GBPNZD 5
XAUUSD 4
GBPUSD 4
EURJPY 4
EURCAD 4
AUDNZD 3
EURGBP 3
NZDJPY 3
AUDJPY 2
EURCHF 2
US30 1
USDCAD 1
AUDCHF 1
USTEC 1
NZDCHF 1
AUDUSD 1
ETHUSD 1
US500 1
EURUSD 1
USDCHF 1
CADJPY 1
BTCUSD 1
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD 283
GBPJPY -43
GBPCAD 47
EURAUD 5
GBPAUD 12
CHFJPY 257
GBPNZD -149
XAUUSD 51
GBPUSD 18
EURJPY -75
EURCAD 90
AUDNZD 33
EURGBP 4
NZDJPY 38
AUDJPY -56
EURCHF -73
US30 -128
USDCAD 312
AUDCHF 155
USTEC -32
NZDCHF 3
AUDUSD 73
ETHUSD 34
US500 -16
EURUSD 2
USDCHF 17
CADJPY 39
BTCUSD -12
AUDCAD 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD 1.2K
GBPJPY 81
GBPCAD 908
EURAUD 70
GBPAUD 223
CHFJPY -217
GBPNZD 243
XAUUSD 51K
GBPUSD 41
EURJPY -44
EURCAD 232
AUDNZD 241
EURGBP -114
NZDJPY 306
AUDJPY -560
EURCHF -77
US30 -614
USDCAD 245
AUDCHF 46
USTEC -21K
NZDCHF 9
AUDUSD 112
ETHUSD 1.7K
US500 -3.3K
EURUSD 23
USDCHF 123
CADJPY 111
BTCUSD -57K
AUDCAD 225
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +324.67 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +130.09 USD
Макс. убыток в серии: -287.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.30 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.17 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 10:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.06 12:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2026.06.05 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 15:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 14:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 13:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 13:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 18:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.19 18:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MJ Cambist
30 USD в месяц
91%
0
0
USD
1.9K
USD
15
58%
87
66%
19%
1.69
10.47
USD
24%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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