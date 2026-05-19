- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
87
盈利交易:
58 (66.66%)
亏损交易:
29 (33.33%)
最好交易:
324.67 USD
最差交易:
-154.98 USD
毛利:
2 216.24 USD (73 146 pips)
毛利亏损:
-1 305.47 USD (99 142 pips)
最大连续赢利:
7 (130.09 USD)
最大连续盈利:
411.38 USD (4)
夏普比率:
0.17
交易活动:
19.19%
最大入金加载:
36.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.92
长期交易:
40 (45.98%)
短期交易:
47 (54.02%)
利润因子:
1.70
预期回报:
10.47 USD
平均利润:
38.21 USD
平均损失:
-45.02 USD
最大连续失误:
4 (-287.77 USD)
最大连续亏损:
-287.77 USD (4)
每月增长:
21.96%
年度预测:
266.48%
算法交易:
58%
结余跌幅:
绝对:
245.19 USD
最大值:
311.78 USD (23.33%)
相对跌幅:
结余:
24.45% (248.39 USD)
净值:
11.30% (115.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD
|9
|GBPJPY
|8
|GBPCAD
|8
|EURAUD
|5
|GBPAUD
|5
|CHFJPY
|5
|GBPNZD
|5
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|4
|EURCAD
|4
|AUDNZD
|3
|EURGBP
|3
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURCHF
|2
|US30
|1
|USDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|USTEC
|1
|NZDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|US500
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|CADJPY
|1
|BTCUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD
|283
|GBPJPY
|-43
|GBPCAD
|47
|EURAUD
|5
|GBPAUD
|12
|CHFJPY
|257
|GBPNZD
|-149
|XAUUSD
|51
|GBPUSD
|18
|EURJPY
|-75
|EURCAD
|90
|AUDNZD
|33
|EURGBP
|4
|NZDJPY
|38
|AUDJPY
|-56
|EURCHF
|-73
|US30
|-128
|USDCAD
|312
|AUDCHF
|155
|USTEC
|-32
|NZDCHF
|3
|AUDUSD
|73
|ETHUSD
|34
|US500
|-16
|EURUSD
|2
|USDCHF
|17
|CADJPY
|39
|BTCUSD
|-12
|AUDCAD
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD
|1.2K
|GBPJPY
|81
|GBPCAD
|908
|EURAUD
|70
|GBPAUD
|223
|CHFJPY
|-217
|GBPNZD
|243
|XAUUSD
|51K
|GBPUSD
|41
|EURJPY
|-44
|EURCAD
|232
|AUDNZD
|241
|EURGBP
|-114
|NZDJPY
|306
|AUDJPY
|-560
|EURCHF
|-77
|US30
|-614
|USDCAD
|245
|AUDCHF
|46
|USTEC
|-21K
|NZDCHF
|9
|AUDUSD
|112
|ETHUSD
|1.7K
|US500
|-3.3K
|EURUSD
|23
|USDCHF
|123
|CADJPY
|111
|BTCUSD
|-57K
|AUDCAD
|225
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +324.67 USD
最差交易: -155 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +130.09 USD
最大连续亏损: -287.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
91%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
15
58%
87
66%
19%
1.69
10.47
USD
USD
24%
1:500