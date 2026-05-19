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Murtaza Saleem

MJ Cambist

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交易:
87
盈利交易:
58 (66.66%)
亏损交易:
29 (33.33%)
最好交易:
324.67 USD
最差交易:
-154.98 USD
毛利:
2 216.24 USD (73 146 pips)
毛利亏损:
-1 305.47 USD (99 142 pips)
最大连续赢利:
7 (130.09 USD)
最大连续盈利:
411.38 USD (4)
夏普比率:
0.17
交易活动:
19.19%
最大入金加载:
36.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.92
长期交易:
40 (45.98%)
短期交易:
47 (54.02%)
利润因子:
1.70
预期回报:
10.47 USD
平均利润:
38.21 USD
平均损失:
-45.02 USD
最大连续失误:
4 (-287.77 USD)
最大连续亏损:
-287.77 USD (4)
每月增长:
21.96%
年度预测:
266.48%
算法交易:
58%
结余跌幅:
绝对:
245.19 USD
最大值:
311.78 USD (23.33%)
相对跌幅:
结余:
24.45% (248.39 USD)
净值:
11.30% (115.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURNZD 9
GBPJPY 8
GBPCAD 8
EURAUD 5
GBPAUD 5
CHFJPY 5
GBPNZD 5
XAUUSD 4
GBPUSD 4
EURJPY 4
EURCAD 4
AUDNZD 3
EURGBP 3
NZDJPY 3
AUDJPY 2
EURCHF 2
US30 1
USDCAD 1
AUDCHF 1
USTEC 1
NZDCHF 1
AUDUSD 1
ETHUSD 1
US500 1
EURUSD 1
USDCHF 1
CADJPY 1
BTCUSD 1
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURNZD 283
GBPJPY -43
GBPCAD 47
EURAUD 5
GBPAUD 12
CHFJPY 257
GBPNZD -149
XAUUSD 51
GBPUSD 18
EURJPY -75
EURCAD 90
AUDNZD 33
EURGBP 4
NZDJPY 38
AUDJPY -56
EURCHF -73
US30 -128
USDCAD 312
AUDCHF 155
USTEC -32
NZDCHF 3
AUDUSD 73
ETHUSD 34
US500 -16
EURUSD 2
USDCHF 17
CADJPY 39
BTCUSD -12
AUDCAD 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURNZD 1.2K
GBPJPY 81
GBPCAD 908
EURAUD 70
GBPAUD 223
CHFJPY -217
GBPNZD 243
XAUUSD 51K
GBPUSD 41
EURJPY -44
EURCAD 232
AUDNZD 241
EURGBP -114
NZDJPY 306
AUDJPY -560
EURCHF -77
US30 -614
USDCAD 245
AUDCHF 46
USTEC -21K
NZDCHF 9
AUDUSD 112
ETHUSD 1.7K
US500 -3.3K
EURUSD 23
USDCHF 123
CADJPY 111
BTCUSD -57K
AUDCAD 225
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
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最好交易: +324.67 USD
最差交易: -155 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +130.09 USD
最大连续亏损: -287.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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没有评论
2026.07.30 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.17 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 10:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.06 12:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2026.06.05 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 15:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 14:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 13:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 13:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 18:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.19 18:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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交易
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58%
87
66%
19%
1.69
10.47
USD
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