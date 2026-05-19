- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
20 (38.46%)
Убыточных трейдов:
32 (61.54%)
Лучший трейд:
1 082.65 USD
Худший трейд:
-793.03 USD
Общая прибыль:
3 546.02 USD (11 081 pips)
Общий убыток:
-6 864.17 USD (46 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (904.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 854.29 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
52.69%
Макс. загрузка депозита:
39.91%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
40 (76.92%)
Коротких трейдов:
12 (23.08%)
Профит фактор:
0.52
Мат. ожидание:
-63.81 USD
Средняя прибыль:
177.30 USD
Средний убыток:
-214.51 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-4 410.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 410.28 USD (12)
Прирост в месяц:
-58.48%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 318.15 USD
Максимальная:
5 799.25 USD (127.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.82% (5 799.25 USD)
По эквити:
37.49% (2 273.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.c
|11
|GBPJPY.c
|8
|XAUUSD.c
|8
|EURUSD.c
|6
|GBPUSD.c
|5
|USDCHF.c
|4
|USDCAD.c
|4
|NZDUSD.c
|3
|AUDUSD.c
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.c
|1.6K
|GBPJPY.c
|-681
|XAUUSD.c
|-2.7K
|EURUSD.c
|-1.1K
|GBPUSD.c
|-283
|USDCHF.c
|162
|USDCAD.c
|-722
|NZDUSD.c
|442
|AUDUSD.c
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.c
|6.6K
|GBPJPY.c
|-2K
|XAUUSD.c
|-37K
|EURUSD.c
|-1.5K
|GBPUSD.c
|-2.1K
|USDCHF.c
|904
|USDCAD.c
|-928
|NZDUSD.c
|176
|AUDUSD.c
|-118
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 082.65 USD
Худший трейд: -793 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +904.00 USD
Макс. убыток в серии: -4 410.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "xChief-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
-19%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
13
0%
52
38%
53%
0.51
-63.81
USD
USD
61%
1:500