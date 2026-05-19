СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Black lotus
Anna Kuksenko

Black lotus

Anna Kuksenko
Anna Kuksenko

Anna Kuksenko

0 отзывов
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 -19%
xChief-Real
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
20 (38.46%)
Убыточных трейдов:
32 (61.54%)
Лучший трейд:
1 082.65 USD
Худший трейд:
-793.03 USD
Общая прибыль:
3 546.02 USD (11 081 pips)
Общий убыток:
-6 864.17 USD (46 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (904.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 854.29 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
52.69%
Макс. загрузка депозита:
39.91%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
40 (76.92%)
Коротких трейдов:
12 (23.08%)
Профит фактор:
0.52
Мат. ожидание:
-63.81 USD
Средняя прибыль:
177.30 USD
Средний убыток:
-214.51 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-4 410.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 410.28 USD (12)
Прирост в месяц:
-58.48%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 318.15 USD
Максимальная:
5 799.25 USD (127.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.82% (5 799.25 USD)
По эквити:
37.49% (2 273.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.c 11
GBPJPY.c 8
XAUUSD.c 8
EURUSD.c 6
GBPUSD.c 5
USDCHF.c 4
USDCAD.c 4
NZDUSD.c 3
AUDUSD.c 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.c 1.6K
GBPJPY.c -681
XAUUSD.c -2.7K
EURUSD.c -1.1K
GBPUSD.c -283
USDCHF.c 162
USDCAD.c -722
NZDUSD.c 442
AUDUSD.c 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.c 6.6K
GBPJPY.c -2K
XAUUSD.c -37K
EURUSD.c -1.5K
GBPUSD.c -2.1K
USDCHF.c 904
USDCAD.c -928
NZDUSD.c 176
AUDUSD.c -118
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 082.65 USD
Худший трейд: -793 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +904.00 USD
Макс. убыток в серии: -4 410.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "xChief-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 15:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.31 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 12:42
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.31 09:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 12:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 06:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.10 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.10 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.01 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 01:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.01 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.29 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 08:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.06.05 14:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Black lotus
35 USD в месяц
-19%
0
0
USD
3.7K
USD
13
0%
52
38%
53%
0.51
-63.81
USD
61%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.