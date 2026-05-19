- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
21 (38.88%)
亏损交易:
33 (61.11%)
最好交易:
2 889.32 USD
最差交易:
-793.03 USD
毛利:
6 435.34 USD (11 832 pips)
毛利亏损:
-6 868.17 USD (46 795 pips)
最大连续赢利:
7 (904.00 USD)
最大连续盈利:
2 889.32 USD (1)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
53.71%
最大入金加载:
39.91%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.07
长期交易:
42 (77.78%)
短期交易:
12 (22.22%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-8.02 USD
平均利润:
306.44 USD
平均损失:
-208.13 USD
最大连续失误:
12 (-4 410.28 USD)
最大连续亏损:
-4 410.28 USD (12)
每月增长:
-16.73%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 318.15 USD
最大值:
5 799.25 USD (127.89%)
相对跌幅:
结余:
60.82% (5 799.25 USD)
净值:
37.49% (2 273.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.c
|11
|GBPJPY.c
|8
|XAUUSD.c
|8
|GBPUSD.c
|7
|EURUSD.c
|6
|USDCHF.c
|4
|USDCAD.c
|4
|NZDUSD.c
|3
|AUDUSD.c
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.c
|1.6K
|GBPJPY.c
|-681
|XAUUSD.c
|-2.7K
|GBPUSD.c
|2.6K
|EURUSD.c
|-1.1K
|USDCHF.c
|162
|USDCAD.c
|-722
|NZDUSD.c
|442
|AUDUSD.c
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.c
|6.6K
|GBPJPY.c
|-2K
|XAUUSD.c
|-37K
|GBPUSD.c
|-1.3K
|EURUSD.c
|-1.5K
|USDCHF.c
|904
|USDCAD.c
|-928
|NZDUSD.c
|176
|AUDUSD.c
|-118
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 889.32 USD
最差交易: -793 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +904.00 USD
最大连续亏损: -4 410.28 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
43%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
15
0%
54
38%
54%
0.93
-8.02
USD
USD
61%
1:500