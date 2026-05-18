- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
69 (78.40%)
Убыточных трейдов:
19 (21.59%)
Лучший трейд:
84.77 EUR
Худший трейд:
-69.33 EUR
Общая прибыль:
722.60 EUR (74 221 pips)
Общий убыток:
-652.83 EUR (66 143 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (158.69 EUR)
Макс. прибыль в серии:
158.69 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
13.44%
Макс. загрузка депозита:
1.88%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
42 (47.73%)
Коротких трейдов:
46 (52.27%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.79 EUR
Средняя прибыль:
10.47 EUR
Средний убыток:
-34.36 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-161.23 EUR)
Макс. убыток в серии:
-161.23 EUR (3)
Прирост в месяц:
-0.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.81 EUR
Максимальная:
193.21 EUR (9.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.05% (193.06 EUR)
По эквити:
9.09% (190.76 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +84.77 EUR
Худший трейд: -69 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +158.69 EUR
Макс. убыток в серии: -161.23 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Live performance of Gold Spectrum trading XAUUSD. This account runs the published EA with default settings, giving a transparent real-time view of the strategy before you decide. Multi-strategy gold system with controlled risk and defined stops. Available on my MQL5 profile.
Gold Spectrum EA risk max 10% DD
Gold Spectrum EA risk max 10% DD
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
12
100%
88
78%
13%
1.10
0.79
EUR
EUR
9%
1:500