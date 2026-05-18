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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Spectrum EA
Joao Jara Carvalho

Gold Spectrum EA

Joao Jara Carvalho
Joao Jara Carvalho

Joao Jara Carvalho

5 (1)
Jara Trading — Algorithmic Trading Systems
I develop Expert Advisors for MetaTrader 5, focused on gold, indices and major FX pairs. My approach is built on transparent, backtested strategies with strict risk control — no martingale, no grid, no hidden risk.
9 продуктов 4 сигнала 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 3%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
69 (78.40%)
Убыточных трейдов:
19 (21.59%)
Лучший трейд:
84.77 EUR
Худший трейд:
-69.33 EUR
Общая прибыль:
722.60 EUR (74 221 pips)
Общий убыток:
-652.83 EUR (66 143 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (158.69 EUR)
Макс. прибыль в серии:
158.69 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
13.44%
Макс. загрузка депозита:
1.88%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
42 (47.73%)
Коротких трейдов:
46 (52.27%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.79 EUR
Средняя прибыль:
10.47 EUR
Средний убыток:
-34.36 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-161.23 EUR)
Макс. убыток в серии:
-161.23 EUR (3)
Прирост в месяц:
-0.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.81 EUR
Максимальная:
193.21 EUR (9.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.05% (193.06 EUR)
По эквити:
9.09% (190.76 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.77 EUR
Худший трейд: -69 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +158.69 EUR
Макс. убыток в серии: -161.23 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Live performance of Gold Spectrum trading XAUUSD. This account runs the published EA with default settings, giving a transparent real-time view of the strategy before you decide. Multi-strategy gold system with controlled risk and defined stops. Available on my MQL5 profile.


Gold Spectrum EA risk max 10% DD

Нет отзывов
2026.08.05 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 06:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 17:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.16 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 18:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 18:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.15 22:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.15 20:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 07:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.26 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.19 14:14
Share of trading days is too low
2026.05.19 14:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.19 14:14
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.18 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Spectrum EA
40 USD в месяц
3%
0
0
USD
2.1K
EUR
12
100%
88
78%
13%
1.10
0.79
EUR
9%
1:500
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