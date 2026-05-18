- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
93
盈利交易:
73 (78.49%)
亏损交易:
20 (21.51%)
最好交易:
84.77 EUR
最差交易:
-69.33 EUR
毛利:
744.91 EUR (77 524 pips)
毛利亏损:
-678.48 EUR (69 085 pips)
最大连续赢利:
10 (158.69 EUR)
最大连续盈利:
158.69 EUR (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
13.44%
最大入金加载:
1.95%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.34
长期交易:
47 (50.54%)
短期交易:
46 (49.46%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.71 EUR
平均利润:
10.20 EUR
平均损失:
-33.92 EUR
最大连续失误:
3 (-161.23 EUR)
最大连续亏损:
-161.23 EUR (3)
每月增长:
2.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
58.81 EUR
最大值:
193.21 EUR (9.05%)
相对跌幅:
结余:
9.05% (193.06 EUR)
净值:
9.09% (190.76 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +84.77 EUR
最差交易: -69 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +158.69 EUR
最大连续亏损: -161.23 EUR
Live performance of Gold Spectrum trading XAUUSD. This account runs the published EA with default settings, giving a transparent real-time view of the strategy before you decide. Multi-strategy gold system with controlled risk and defined stops. Available on my MQL5 profile.
Gold Spectrum EA risk max 10% DD
Gold Spectrum EA risk max 10% DD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
3%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
13
100%
93
78%
13%
1.09
0.71
EUR
EUR
9%
1:500