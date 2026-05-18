信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold Spectrum EA
Joao Jara Carvalho

Gold Spectrum EA

Joao Jara Carvalho
Joao Jara Carvalho

Joao Jara Carvalho

5 (1)
Jara Trading — Algorithmic Trading Systems
I develop Expert Advisors for MetaTrader 5, focused on gold, indices and major FX pairs. My approach is built on transparent, backtested strategies with strict risk control — no martingale, no grid, no hidden risk.
9 产品 4 信号 1 评论
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2026 3%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
93
盈利交易:
73 (78.49%)
亏损交易:
20 (21.51%)
最好交易:
84.77 EUR
最差交易:
-69.33 EUR
毛利:
744.91 EUR (77 524 pips)
毛利亏损:
-678.48 EUR (69 085 pips)
最大连续赢利:
10 (158.69 EUR)
最大连续盈利:
158.69 EUR (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
13.44%
最大入金加载:
1.95%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.34
长期交易:
47 (50.54%)
短期交易:
46 (49.46%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.71 EUR
平均利润:
10.20 EUR
平均损失:
-33.92 EUR
最大连续失误:
3 (-161.23 EUR)
最大连续亏损:
-161.23 EUR (3)
每月增长:
2.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
58.81 EUR
最大值:
193.21 EUR (9.05%)
相对跌幅:
结余:
9.05% (193.06 EUR)
净值:
9.09% (190.76 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 8.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +84.77 EUR
最差交易: -69 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +158.69 EUR
最大连续亏损: -161.23 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
TitanFX-MT5-01
61.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Live performance of Gold Spectrum trading XAUUSD. This account runs the published EA with default settings, giving a transparent real-time view of the strategy before you decide. Multi-strategy gold system with controlled risk and defined stops. Available on my MQL5 profile.


Gold Spectrum EA risk max 10% DD

没有评论
2026.08.05 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 06:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 17:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.16 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 18:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 18:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.15 22:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.15 20:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 07:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.26 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.19 14:14
Share of trading days is too low
2026.05.19 14:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.19 14:14
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.18 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold Spectrum EA
每月40 USD
3%
0
0
USD
2.1K
EUR
13
100%
93
78%
13%
1.09
0.71
EUR
9%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载