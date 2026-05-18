- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
291
Прибыльных трейдов:
193 (66.32%)
Убыточных трейдов:
98 (33.68%)
Лучший трейд:
2 877.20 USD
Худший трейд:
-927.00 USD
Общая прибыль:
47 542.60 USD (237 928 pips)
Общий убыток:
-25 513.51 USD (126 312 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (7 101.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 557.40 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
14.56%
Макс. загрузка депозита:
17.07%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.13
Длинных трейдов:
134 (46.05%)
Коротких трейдов:
157 (53.95%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
75.70 USD
Средняя прибыль:
246.33 USD
Средний убыток:
-260.34 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-3 006.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 138.60 USD (6)
Прирост в месяц:
23.94%
Годовой прогноз:
290.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.60 USD
Максимальная:
7 038.71 USD (24.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.82% (7 037.11 USD)
По эквити:
11.46% (1 950.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|291
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|112K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 877.20 USD
Худший трейд: -927 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +7 101.60 USD
Макс. убыток в серии: -3 006.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MegaFusionGroupPty-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
XAUUSD EA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
228%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
13
100%
291
66%
15%
1.86
75.70
USD
USD
27%
1:500