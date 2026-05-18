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Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD 01
Xian Qin Ceng

XAUUSD 01

Xian Qin Ceng
Xian Qin Ceng

Xian Qin Ceng

4.2 (64)
Понимание валютного рынка,
Обладая многолетним опытом ручной торговли и обширным опытом разработки количественных торговых систем,
Мы постоянно работаем над множеством реальных и эффективных полностью автоматизированных транзакций EA,
Постоянно совершенствуется и совершенствуется EA.
14 продуктов 7 сигналов 109 комментариев
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 228%
MegaFusionGroupPty-Trade
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
291
Прибыльных трейдов:
193 (66.32%)
Убыточных трейдов:
98 (33.68%)
Лучший трейд:
2 877.20 USD
Худший трейд:
-927.00 USD
Общая прибыль:
47 542.60 USD (237 928 pips)
Общий убыток:
-25 513.51 USD (126 312 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (7 101.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 557.40 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
14.56%
Макс. загрузка депозита:
17.07%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.13
Длинных трейдов:
134 (46.05%)
Коротких трейдов:
157 (53.95%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
75.70 USD
Средняя прибыль:
246.33 USD
Средний убыток:
-260.34 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-3 006.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 138.60 USD (6)
Прирост в месяц:
23.94%
Годовой прогноз:
290.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.60 USD
Максимальная:
7 038.71 USD (24.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.82% (7 037.11 USD)
По эквити:
11.46% (1 950.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 291
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 22K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. 112K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 877.20 USD
Худший трейд: -927 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +7 101.60 USD
Макс. убыток в серии: -3 006.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MegaFusionGroupPty-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

XAUUSD EA
Нет отзывов
2026.08.05 05:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 19:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 03:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.17 13:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 06:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.12 23:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD 01
99 USD в месяц
228%
0
0
USD
29K
USD
13
100%
291
66%
15%
1.86
75.70
USD
27%
1:500
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