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Xian Qin Ceng

XAUUSD 01

Xian Qin Ceng
Xian Qin Ceng

Xian Qin Ceng

  • 18377371587（WeChat） 在  Hong Kong
  • 中国
  • 18066
4.2 (64)
中文圈朋友，微信：+8618377371587
外文圈朋友，Telegram：@Tianxiahui_123
深刻了解外汇市场，
具有多年手动交易经验、丰富的量化交易系统开发经验，
已经持续研发多个真实、有效的全自动化交易EA，
并且不断地对EA进行优化和改进。
适用于黄金XAUUSD的EA：
14 产品 7 信号 109 评论
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交易:
298
盈利交易:
196 (65.77%)
亏损交易:
102 (34.23%)
最好交易:
2 877.20 USD
最差交易:
-927.00 USD
毛利:
48 079.60 USD (241 127 pips)
毛利亏损:
-26 772.51 USD (132 131 pips)
最大连续赢利:
16 (7 101.60 USD)
最大连续盈利:
7 578.60 USD (15)
夏普比率:
0.18
交易活动:
15.61%
最大入金加载:
17.07%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.03
长期交易:
141 (47.32%)
短期交易:
157 (52.68%)
利润因子:
1.80
预期回报:
71.50 USD
平均利润:
245.30 USD
平均损失:
-262.48 USD
最大连续失误:
7 (-3 006.80 USD)
最大连续亏损:
-3 138.60 USD (6)
每月增长:
15.40%
年度预测:
186.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.60 USD
最大值:
7 038.71 USD (24.07%)
相对跌幅:
结余:
26.82% (7 037.11 USD)
净值:
12.78% (3 635.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD. 298
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD. 21K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD. 109K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +2 877.20 USD
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最大连续赢利: 15
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +7 101.60 USD
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MegaFusionGroupPty-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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XAUUSD EA
没有评论
2026.08.05 05:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 19:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 02:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 03:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.17 13:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 06:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.12 23:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
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USD
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100%
298
65%
16%
1.79
71.50
USD
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