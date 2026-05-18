- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
298
盈利交易:
196 (65.77%)
亏损交易:
102 (34.23%)
最好交易:
2 877.20 USD
最差交易:
-927.00 USD
毛利:
48 079.60 USD (241 127 pips)
毛利亏损:
-26 772.51 USD (132 131 pips)
最大连续赢利:
16 (7 101.60 USD)
最大连续盈利:
7 578.60 USD (15)
夏普比率:
0.18
交易活动:
15.61%
最大入金加载:
17.07%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.03
长期交易:
141 (47.32%)
短期交易:
157 (52.68%)
利润因子:
1.80
预期回报:
71.50 USD
平均利润:
245.30 USD
平均损失:
-262.48 USD
最大连续失误:
7 (-3 006.80 USD)
最大连续亏损:
-3 138.60 USD (6)
每月增长:
15.40%
年度预测:
186.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.60 USD
最大值:
7 038.71 USD (24.07%)
相对跌幅:
结余:
26.82% (7 037.11 USD)
净值:
12.78% (3 635.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|298
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|109K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 877.20 USD
最差交易: -927 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +7 101.60 USD
最大连续亏损: -3 006.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MegaFusionGroupPty-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
XAUUSD EA
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
220%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
14
100%
298
65%
16%
1.79
71.50
USD
USD
27%
1:500