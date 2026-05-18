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Сигналы / MetaTrader 5 / NineWinged
Yun Fei Kang

NineWinged

Yun Fei Kang
Yun Fei Kang

Yun Fei Kang

0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 358%
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 062
Прибыльных трейдов:
2 274 (55.98%)
Убыточных трейдов:
1 788 (44.02%)
Лучший трейд:
7 550.90 USD
Худший трейд:
-6 804.06 USD
Общая прибыль:
1 380 809.19 USD (1 440 837 pips)
Общий убыток:
-968 393.85 USD (1 315 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (2 055.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
24 195.06 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
26.79%
Макс. загрузка депозита:
6.64%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
18.85
Длинных трейдов:
2 459 (60.54%)
Коротких трейдов:
1 603 (39.46%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
101.53 USD
Средняя прибыль:
607.22 USD
Средний убыток:
-541.61 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-408.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 470.45 USD (4)
Прирост в месяц:
24.07%
Годовой прогноз:
292.05%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
21 882.08 USD (9.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.64% (21 882.08 USD)
По эквити:
1.25% (4 551.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3637
NAS100 289
XAGUSD 106
US30 29
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 413K
NAS100 -538
XAGUSD 473
US30 -915
BTCUSD -1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 147K
NAS100 -4.8K
XAGUSD -326
US30 -14K
BTCUSD -2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7 550.90 USD
Худший трейд: -6 804 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 055.05 USD
Макс. убыток в серии: -408.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 1
GTCGlobalSA-Server 3
3.00 × 1
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE1
10.50 × 2
Exness-MT5Real5
12.19 × 59
GTCGlobalSA-Server 4
13.00 × 1
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
15.74 × 19
Exness-MT5Real40
18.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-6
19.28 × 18
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Нет отзывов
2026.05.18 04:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NineWinged
500 USD в месяц
358%
0
0
USD
378K
USD
32
15%
4 062
55%
27%
1.42
101.53
USD
12%
1:200
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