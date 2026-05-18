- Прирост
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Всего трейдов:
4 062
Прибыльных трейдов:
2 274 (55.98%)
Убыточных трейдов:
1 788 (44.02%)
Лучший трейд:
7 550.90 USD
Худший трейд:
-6 804.06 USD
Общая прибыль:
1 380 809.19 USD (1 440 837 pips)
Общий убыток:
-968 393.85 USD (1 315 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (2 055.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
24 195.06 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
26.79%
Макс. загрузка депозита:
6.64%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
18.85
Длинных трейдов:
2 459 (60.54%)
Коротких трейдов:
1 603 (39.46%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
101.53 USD
Средняя прибыль:
607.22 USD
Средний убыток:
-541.61 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-408.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 470.45 USD (4)
Прирост в месяц:
24.07%
Годовой прогноз:
292.05%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
21 882.08 USD (9.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.64% (21 882.08 USD)
По эквити:
1.25% (4 551.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3637
|NAS100
|289
|XAGUSD
|106
|US30
|29
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|413K
|NAS100
|-538
|XAGUSD
|473
|US30
|-915
|BTCUSD
|-1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|147K
|NAS100
|-4.8K
|XAGUSD
|-326
|US30
|-14K
|BTCUSD
|-2.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7 550.90 USD
Худший трейд: -6 804 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 055.05 USD
Макс. убыток в серии: -408.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 1
|
GTCGlobalSA-Server 3
|3.00 × 1
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE1
|10.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|12.19 × 59
|
GTCGlobalSA-Server 4
|13.00 × 1
|
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
|15.74 × 19
|
Exness-MT5Real40
|18.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-6
|19.28 × 18
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
358%
0
0
USD
USD
378K
USD
USD
32
15%
4 062
55%
27%
1.42
101.53
USD
USD
12%
1:200