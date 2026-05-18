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Yun Fei Kang

NineWinged

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盈利交易:
2 293 (55.94%)
亏损交易:
1 806 (44.06%)
最好交易:
7 550.90 USD
最差交易:
-6 804.06 USD
毛利:
1 392 010.34 USD (1 449 707 pips)
毛利亏损:
-973 842.35 USD (1 323 441 pips)
最大连续赢利:
25 (2 055.05 USD)
最大连续盈利:
24 195.06 USD (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
29.12%
最大入金加载:
6.64%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
87
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
19.11
长期交易:
2 496 (60.89%)
短期交易:
1 603 (39.11%)
利润因子:
1.43
预期回报:
102.02 USD
平均利润:
607.07 USD
平均损失:
-539.23 USD
最大连续失误:
22 (-408.08 USD)
最大连续亏损:
-15 470.45 USD (4)
每月增长:
24.54%
年度预测:
294.25%
算法交易:
14%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
21 882.08 USD (9.20%)
相对跌幅:
结余:
11.64% (21 882.08 USD)
净值:
1.25% (4 551.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 3674
NAS100 289
XAGUSD 106
US30 29
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 419K
NAS100 -538
XAGUSD 473
US30 -915
BTCUSD -1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 148K
NAS100 -4.8K
XAGUSD -326
US30 -14K
BTCUSD -2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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最差交易: -6 804 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +2 055.05 USD
最大连续亏损: -408.08 USD

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GTCGlobalSA-Server 4
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18.67 × 3
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2026.05.18 04:21
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