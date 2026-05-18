- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 099
盈利交易:
2 293 (55.94%)
亏损交易:
1 806 (44.06%)
最好交易:
7 550.90 USD
最差交易:
-6 804.06 USD
毛利:
1 392 010.34 USD (1 449 707 pips)
毛利亏损:
-973 842.35 USD (1 323 441 pips)
最大连续赢利:
25 (2 055.05 USD)
最大连续盈利:
24 195.06 USD (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
29.12%
最大入金加载:
6.64%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
87
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
19.11
长期交易:
2 496 (60.89%)
短期交易:
1 603 (39.11%)
利润因子:
1.43
预期回报:
102.02 USD
平均利润:
607.07 USD
平均损失:
-539.23 USD
最大连续失误:
22 (-408.08 USD)
最大连续亏损:
-15 470.45 USD (4)
每月增长:
24.54%
年度预测:
294.25%
算法交易:
14%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
21 882.08 USD (9.20%)
相对跌幅:
结余:
11.64% (21 882.08 USD)
净值:
1.25% (4 551.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3674
|NAS100
|289
|XAGUSD
|106
|US30
|29
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|419K
|NAS100
|-538
|XAGUSD
|473
|US30
|-915
|BTCUSD
|-1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|148K
|NAS100
|-4.8K
|XAGUSD
|-326
|US30
|-14K
|BTCUSD
|-2.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7 550.90 USD
最差交易: -6 804 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +2 055.05 USD
最大连续亏损: -408.08 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
365%
0
0
USD
USD
384K
USD
USD
32
14%
4 099
55%
29%
1.42
102.02
USD
USD
12%
1:200