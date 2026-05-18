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Сигналы / MetaTrader 4 / Slivator
Alexander Statsenko

Slivator

Alexander Statsenko
Alexander Statsenko

Alexander Statsenko

1 тема 4 комментария
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 4%
FINAM-Real4
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
20 (50.00%)
Убыточных трейдов:
20 (50.00%)
Лучший трейд:
1 285.75 RUB
Худший трейд:
-2 529.88 RUB
Общая прибыль:
7 646.39 RUB (3 435 pips)
Общий убыток:
-5 457.69 RUB (3 116 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (2 258.26 RUB)
Макс. прибыль в серии:
2 258.26 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
43.92%
Макс. загрузка депозита:
28.45%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
15 (37.50%)
Коротких трейдов:
25 (62.50%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
54.72 RUB
Средняя прибыль:
382.32 RUB
Средний убыток:
-272.88 RUB
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 391.94 RUB)
Макс. убыток в серии:
-2 558.32 RUB (3)
Прирост в месяц:
0.33%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
2 558.32 RUB (4.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.74% (2 558.32 RUB)
По эквити:
5.43% (2 926.35 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.ffx 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.ffx 36
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.ffx 319
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 285.75 RUB
Худший трейд: -2 530 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 258.26 RUB
Макс. убыток в серии: -1 391.94 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Тестинг системы "Максимальная боль" на основе сентимента.
Нет отзывов
2026.08.07 11:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.05 12:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.27 19:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.23 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 10:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.10 16:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.29 16:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.29 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.19 08:10
Share of trading days is too low
2026.05.19 08:10
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.19 07:10
Share of trading days is too low
2026.05.19 07:10
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.19 06:08
Share of trading days is too low
2026.05.19 06:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.18 01:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 01:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 01:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Slivator
40 USD в месяц
4%
0
0
USD
52K
RUB
13
35%
40
50%
44%
1.40
54.72
RUB
5%
1:100
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