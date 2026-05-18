- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
20 (50.00%)
Убыточных трейдов:
20 (50.00%)
Лучший трейд:
1 285.75 RUB
Худший трейд:
-2 529.88 RUB
Общая прибыль:
7 646.39 RUB (3 435 pips)
Общий убыток:
-5 457.69 RUB (3 116 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (2 258.26 RUB)
Макс. прибыль в серии:
2 258.26 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
43.92%
Макс. загрузка депозита:
28.45%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
15 (37.50%)
Коротких трейдов:
25 (62.50%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
54.72 RUB
Средняя прибыль:
382.32 RUB
Средний убыток:
-272.88 RUB
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 391.94 RUB)
Макс. убыток в серии:
-2 558.32 RUB (3)
Прирост в месяц:
0.33%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
2 558.32 RUB (4.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.74% (2 558.32 RUB)
По эквити:
5.43% (2 926.35 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.ffx
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.ffx
|319
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 285.75 RUB
Худший трейд: -2 530 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 258.26 RUB
Макс. убыток в серии: -1 391.94 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Тестинг системы "Максимальная боль" на основе сентимента.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
52K
RUB
RUB
13
35%
40
50%
44%
1.40
54.72
RUB
RUB
5%
1:100