- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
21 (51.21%)
亏损交易:
20 (48.78%)
最好交易:
1 285.75 RUB
最差交易:
-2 529.88 RUB
毛利:
7 812.35 RUB (3 556 pips)
毛利亏损:
-5 457.69 RUB (3 116 pips)
最大连续赢利:
5 (2 258.26 RUB)
最大连续盈利:
2 258.26 RUB (5)
夏普比率:
0.11
交易活动:
44.94%
最大入金加载:
28.45%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.92
长期交易:
16 (39.02%)
短期交易:
25 (60.98%)
利润因子:
1.43
预期回报:
57.43 RUB
平均利润:
372.02 RUB
平均损失:
-272.88 RUB
最大连续失误:
7 (-1 391.94 RUB)
最大连续亏损:
-2 558.32 RUB (3)
每月增长:
0.65%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
2 558.32 RUB (4.74%)
相对跌幅:
结余:
4.74% (2 558.32 RUB)
净值:
5.43% (2 926.35 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.ffx
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.ffx
|440
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 285.75 RUB
最差交易: -2 530 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 258.26 RUB
最大连续亏损: -1 391.94 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
5%
0
0
USD
USD
52K
RUB
RUB
13
34%
41
51%
45%
1.43
57.43
RUB
RUB
5%
1:100