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Сигналы / MetaTrader 5 / EA Apexi_Aggressive Mode
Dang Van Luu

EA Apexi_Aggressive Mode

Dang Van Luu
Dang Van Luu

Dang Van Luu

0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 14%
XMGlobal-MT5 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
190 (88.78%)
Убыточных трейдов:
24 (11.21%)
Лучший трейд:
95.46 USD
Худший трейд:
-59.02 USD
Общая прибыль:
1 050.18 USD (23 672 pips)
Общий убыток:
-336.35 USD (11 208 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (71.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
174.39 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.07%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.55
Длинных трейдов:
97 (45.33%)
Коротких трейдов:
117 (54.67%)
Профит фактор:
3.12
Мат. ожидание:
3.34 USD
Средняя прибыль:
5.53 USD
Средний убыток:
-14.01 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-61.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.79 USD (3)
Прирост в месяц:
4.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.24 USD
Максимальная:
61.79 USD (2.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.23% (61.79 USD)
По эквити:
9.75% (535.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD# 36
EURUSD# 35
USDJPY# 31
EURCHF# 21
USDCAD# 20
AUDCAD# 19
NZDCAD# 17
GBPNZD# 16
NZDUSD# 15
USDCHF# 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD# 107
EURUSD# 36
USDJPY# 47
EURCHF# 98
USDCAD# 45
AUDCAD# 196
NZDCAD# 77
GBPNZD# 11
NZDUSD# 93
USDCHF# 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD# 2.6K
EURUSD# 2.8K
USDJPY# 1.5K
EURCHF# 869
USDCAD# 1.2K
AUDCAD# 1.4K
NZDCAD# -258
GBPNZD# 1.1K
NZDUSD# 777
USDCHF# 405
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +95.46 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +71.39 USD
Макс. убыток в серии: -61.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

EA MT5 Name:  Apexi

Mode: Apexi_Safe Mode.set

Нет отзывов
2026.07.24 19:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.28 05:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.28 04:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.22 06:56
No swaps are charged on the signal account
2026.05.20 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.17 17:13
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.05.17 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.17 17:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA Apexi_Aggressive Mode
99 USD в месяц
14%
0
0
USD
5.7K
USD
13
100%
214
88%
100%
3.12
3.34
USD
10%
1:500
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