- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
190 (88.78%)
Убыточных трейдов:
24 (11.21%)
Лучший трейд:
95.46 USD
Худший трейд:
-59.02 USD
Общая прибыль:
1 050.18 USD (23 672 pips)
Общий убыток:
-336.35 USD (11 208 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (71.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
174.39 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.07%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.55
Длинных трейдов:
97 (45.33%)
Коротких трейдов:
117 (54.67%)
Профит фактор:
3.12
Мат. ожидание:
3.34 USD
Средняя прибыль:
5.53 USD
Средний убыток:
-14.01 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-61.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.79 USD (3)
Прирост в месяц:
4.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.24 USD
Максимальная:
61.79 USD (2.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.23% (61.79 USD)
По эквити:
9.75% (535.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD#
|36
|EURUSD#
|35
|USDJPY#
|31
|EURCHF#
|21
|USDCAD#
|20
|AUDCAD#
|19
|NZDCAD#
|17
|GBPNZD#
|16
|NZDUSD#
|15
|USDCHF#
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD#
|107
|EURUSD#
|36
|USDJPY#
|47
|EURCHF#
|98
|USDCAD#
|45
|AUDCAD#
|196
|NZDCAD#
|77
|GBPNZD#
|11
|NZDUSD#
|93
|USDCHF#
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD#
|2.6K
|EURUSD#
|2.8K
|USDJPY#
|1.5K
|EURCHF#
|869
|USDCAD#
|1.2K
|AUDCAD#
|1.4K
|NZDCAD#
|-258
|GBPNZD#
|1.1K
|NZDUSD#
|777
|USDCHF#
|405
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +95.46 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +71.39 USD
Макс. убыток в серии: -61.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
EA MT5 Name: Apexi
Mode: Apexi_Safe Mode.set
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
13
100%
214
88%
100%
3.12
3.34
USD
USD
10%
1:500