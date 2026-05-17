- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
223
盈利交易:
199 (89.23%)
亏损交易:
24 (10.76%)
最好交易:
95.46 USD
最差交易:
-59.02 USD
毛利:
1 074.10 USD (24 640 pips)
毛利亏损:
-336.35 USD (11 208 pips)
最大连续赢利:
25 (71.39 USD)
最大连续盈利:
174.39 USD (23)
夏普比率:
0.24
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.87%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.94
长期交易:
100 (44.84%)
短期交易:
123 (55.16%)
利润因子:
3.19
预期回报:
3.31 USD
平均利润:
5.40 USD
平均损失:
-14.01 USD
最大连续失误:
3 (-61.79 USD)
最大连续亏损:
-61.79 USD (3)
每月增长:
5.19%
年度预测:
62.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
39.24 USD
最大值:
61.79 USD (2.45%)
相对跌幅:
结余:
1.23% (61.79 USD)
净值:
9.75% (535.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|39
|EURCAD#
|36
|USDJPY#
|31
|EURCHF#
|21
|USDCAD#
|20
|AUDCAD#
|19
|NZDUSD#
|18
|GBPNZD#
|18
|NZDCAD#
|17
|USDCHF#
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD#
|40
|EURCAD#
|107
|USDJPY#
|47
|EURCHF#
|98
|USDCAD#
|45
|AUDCAD#
|196
|NZDUSD#
|111
|GBPNZD#
|12
|NZDCAD#
|77
|USDCHF#
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD#
|3.3K
|EURCAD#
|2.6K
|USDJPY#
|1.5K
|EURCHF#
|869
|USDCAD#
|1.2K
|AUDCAD#
|1.4K
|NZDUSD#
|1.1K
|GBPNZD#
|1.3K
|NZDCAD#
|-258
|USDCHF#
|405
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +95.46 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +71.39 USD
最大连续亏损: -61.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
EA MT5 Name: Apexi
Mode: Apexi_Safe Mode.set
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
13
100%
223
89%
100%
3.19
3.31
USD
USD
10%
1:500