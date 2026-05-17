- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
61 (67.77%)
Убыточных трейдов:
29 (32.22%)
Лучший трейд:
28.51 USD
Худший трейд:
-23.59 USD
Общая прибыль:
154.97 USD (11 969 pips)
Общий убыток:
-105.21 USD (6 004 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (14.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.51 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
91.91%
Макс. загрузка депозита:
14.33%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
38 (42.22%)
Коротких трейдов:
52 (57.78%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
2.54 USD
Средний убыток:
-3.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-52.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.08 USD (3)
Прирост в месяц:
2.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
52.26 USD (13.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.29% (52.33 USD)
По эквити:
39.47% (235.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|29
|EURGBP
|17
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|14
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|17
|EURGBP
|-4
|NZDCAD
|20
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|1.5K
|EURGBP
|498
|NZDCAD
|2.3K
|AUDNZD
|406
|AUDCAD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.51 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +14.98 USD
Макс. убыток в серии: -52.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.06 × 935
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.69 × 52
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 379
|
GoMarkets-Live
|2.95 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|2.97 × 35
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.14 × 245
|
ICMarketsSC-MT5-3
|3.24 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.34 × 586
|
RoboForex-ECN
|3.63 × 377
|
GOMarketsMU-Live
|3.73 × 30
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
591
USD
USD
11
100%
90
67%
92%
1.47
0.55
USD
USD
39%
1:500