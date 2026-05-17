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Сигналы / MetaTrader 5 / Pip Stalker Test
Kay Alexander Rabe

Pip Stalker Test

Kay Alexander Rabe
Kay Alexander Rabe

Kay Alexander Rabe

5 (5)
I have been actively involved in trading since 2020 and started developing algorithmic trading systems in 2022. Since then, my focus has been on building robust, practical, and rule-based systems designed for real market conditions.
1 продукт 9 сигналов
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 17%
FusionMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
61 (67.77%)
Убыточных трейдов:
29 (32.22%)
Лучший трейд:
28.51 USD
Худший трейд:
-23.59 USD
Общая прибыль:
154.97 USD (11 969 pips)
Общий убыток:
-105.21 USD (6 004 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (14.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.51 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
91.91%
Макс. загрузка депозита:
14.33%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
38 (42.22%)
Коротких трейдов:
52 (57.78%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
2.54 USD
Средний убыток:
-3.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-52.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.08 USD (3)
Прирост в месяц:
2.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
52.26 USD (13.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.29% (52.33 USD)
По эквити:
39.47% (235.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 29
EURGBP 17
NZDCAD 17
AUDNZD 14
AUDCAD 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 17
EURGBP -4
NZDCAD 20
AUDNZD 4
AUDCAD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD 1.5K
EURGBP 498
NZDCAD 2.3K
AUDNZD 406
AUDCAD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.51 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +14.98 USD
Макс. убыток в серии: -52.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.06 × 935
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.69 × 52
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 379
GoMarkets-Live
2.95 × 39
ICMarketsSC-MT5
2.97 × 35
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.14 × 245
ICMarketsSC-MT5-3
3.24 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 586
RoboForex-ECN
3.63 × 377
GOMarketsMU-Live
3.73 × 30
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
еще 75...
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Forex Grid EA
Нет отзывов
2026.07.31 00:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.16 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 03:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 01:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 13:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.16 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.28 06:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.21 21:50
Share of trading days is too low
2026.05.21 21:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.17 10:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.17 10:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.17 10:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.17 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.17 10:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pip Stalker Test
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
591
USD
11
100%
90
67%
92%
1.47
0.55
USD
39%
1:500
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