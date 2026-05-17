- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
90
盈利交易:
61 (67.77%)
亏损交易:
29 (32.22%)
最好交易:
28.51 USD
最差交易:
-23.59 USD
毛利:
154.97 USD (11 969 pips)
毛利亏损:
-105.25 USD (6 004 pips)
最大连续赢利:
6 (14.98 USD)
最大连续盈利:
28.51 USD (1)
夏普比率:
0.13
交易活动:
91.91%
最大入金加载:
14.33%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.95
长期交易:
38 (42.22%)
短期交易:
52 (57.78%)
利润因子:
1.47
预期回报:
0.55 USD
平均利润:
2.54 USD
平均损失:
-3.63 USD
最大连续失误:
3 (-52.08 USD)
最大连续亏损:
-52.08 USD (3)
每月增长:
0.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.09 USD
最大值:
52.26 USD (13.40%)
相对跌幅:
结余:
8.29% (52.33 USD)
净值:
39.47% (235.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|29
|EURGBP
|17
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|14
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|17
|EURGBP
|-4
|NZDCAD
|20
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|1.5K
|EURGBP
|498
|NZDCAD
|2.3K
|AUDNZD
|406
|AUDCAD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.51 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +14.98 USD
最大连续亏损: -52.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.06 × 935
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.69 × 52
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 379
|
GoMarkets-Live
|2.95 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|2.97 × 35
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.14 × 245
|
ICMarketsSC-MT5-3
|3.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.34 × 586
|
RoboForex-ECN
|3.63 × 377
|
GOMarketsMU-Live
|3.73 × 30
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
Forex Grid EA
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
17%
0
0
USD
USD
591
USD
USD
11
100%
90
67%
92%
1.47
0.55
USD
USD
39%
1:500