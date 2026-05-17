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Сигналы / MetaTrader 5 / Dynamic Liquidity Intelligence VTI50
Sathit Sukhirun

Dynamic Liquidity Intelligence VTI50

Sathit Sukhirun
Sathit Sukhirun

Sathit Sukhirun

4.3 (14)
26 продуктов 18 сигналов
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 375 USD в месяц
прирост с 2026 344%
VantageMarkets-Live 15
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
88 (84.61%)
Убыточных трейдов:
16 (15.38%)
Лучший трейд:
19.98 USD
Худший трейд:
-47.45 USD
Общая прибыль:
717.72 USD (72 016 pips)
Общий убыток:
-545.74 USD (54 468 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (111.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
111.55 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
16.42%
Макс. загрузка депозита:
31.25%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
45 (43.27%)
Коротких трейдов:
59 (56.73%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.65 USD
Средняя прибыль:
8.16 USD
Средний убыток:
-34.11 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-67.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.78 USD (2)
Прирост в месяц:
21.01%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
147.12 USD (56.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.73% (147.12 USD)
По эквити:
39.42% (51.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 172
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.98 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +111.55 USD
Макс. убыток в серии: -67.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
2.92 × 37
VantageInternational-Live 7
6.92 × 48
ICMarketsSC-MT5-3
10.00 × 1
Exness-MT5Real37
16.00 × 794
VantageInternational-Live 15
19.47 × 111
VantageMarkets-Live 15
20.76 × 62
VantageMarkets-Live 19
25.27 × 11
RoboForex-ECN
27.93 × 138
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Нет отзывов
2026.08.03 19:42
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.30 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 15:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.24 15:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.21 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 04:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 10:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.25 04:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 11:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.19 13:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.15 01:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.22 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.20 03:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.20 03:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dynamic Liquidity Intelligence VTI50
375 USD в месяц
344%
0
0
USD
222
USD
13
98%
104
84%
16%
1.31
1.65
USD
57%
1:500
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