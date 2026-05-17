- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
88 (84.61%)
Убыточных трейдов:
16 (15.38%)
Лучший трейд:
19.98 USD
Худший трейд:
-47.45 USD
Общая прибыль:
717.72 USD (72 016 pips)
Общий убыток:
-545.74 USD (54 468 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (111.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
111.55 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
16.42%
Макс. загрузка депозита:
31.25%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
45 (43.27%)
Коротких трейдов:
59 (56.73%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.65 USD
Средняя прибыль:
8.16 USD
Средний убыток:
-34.11 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-67.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.78 USD (2)
Прирост в месяц:
21.01%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
147.12 USD (56.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.73% (147.12 USD)
По эквити:
39.42% (51.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|172
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.98 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +111.55 USD
Макс. убыток в серии: -67.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|2.92 × 37
|
VantageInternational-Live 7
|6.92 × 48
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|16.00 × 794
|
VantageInternational-Live 15
|19.47 × 111
|
VantageMarkets-Live 15
|20.76 × 62
|
VantageMarkets-Live 19
|25.27 × 11
|
RoboForex-ECN
|27.93 × 138
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
375 USD в месяц
344%
0
0
USD
USD
222
USD
USD
13
98%
104
84%
16%
1.31
1.65
USD
USD
57%
1:500