- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
108
盈利交易:
91 (84.25%)
亏损交易:
17 (15.74%)
最好交易:
19.98 USD
最差交易:
-47.45 USD
毛利:
739.99 USD (74 240 pips)
毛利亏损:
-581.47 USD (58 041 pips)
最大连续赢利:
16 (132.03 USD)
最大连续盈利:
132.03 USD (16)
夏普比率:
0.20
交易活动:
16.42%
最大入金加载:
31.25%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.08
长期交易:
49 (45.37%)
短期交易:
59 (54.63%)
利润因子:
1.27
预期回报:
1.47 USD
平均利润:
8.13 USD
平均损失:
-34.20 USD
最大连续失误:
2 (-67.78 USD)
最大连续亏损:
-67.78 USD (2)
每月增长:
1.03%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
147.12 USD (56.73%)
相对跌幅:
结余:
56.73% (147.12 USD)
净值:
39.42% (51.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|159
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.98 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +132.03 USD
最大连续亏损: -67.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月375 USD
317%
0
0
USD
USD
209
USD
USD
13
98%
108
84%
16%
1.27
1.47
USD
USD
57%
1:500