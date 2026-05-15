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Сигналы / MetaTrader 5 / Tremendao
Gerson Andre Kirsten

Tremendao

Gerson Andre Kirsten
Gerson Andre Kirsten

Gerson Andre Kirsten

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 71%
FBS-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
93 (48.69%)
Убыточных трейдов:
98 (51.31%)
Лучший трейд:
248.32 USD
Худший трейд:
-136.70 USD
Общая прибыль:
1 718.83 USD (91 414 pips)
Общий убыток:
-1 328.56 USD (99 155 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (40.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
248.32 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.53%
Макс. загрузка депозита:
53.84%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
97 (50.79%)
Коротких трейдов:
94 (49.21%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
2.04 USD
Средняя прибыль:
18.48 USD
Средний убыток:
-13.56 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-254.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.04 USD (5)
Прирост в месяц:
19.44%
Годовой прогноз:
235.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
79.96 USD
Максимальная:
254.04 USD (49.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.53% (156.03 USD)
По эквити:
17.40% (148.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 390
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 -7.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +248.32 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +40.84 USD
Макс. убыток в серии: -254.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 6
FXGT-Live
0.00 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.15 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.17 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.27 17:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.27 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 15:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.27 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 15:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.15 21:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.15 21:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tremendao
50 USD в месяц
71%
0
0
USD
1.6K
USD
14
100%
191
48%
2%
1.29
2.04
USD
24%
1:200
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