- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
93 (48.69%)
Убыточных трейдов:
98 (51.31%)
Лучший трейд:
248.32 USD
Худший трейд:
-136.70 USD
Общая прибыль:
1 718.83 USD (91 414 pips)
Общий убыток:
-1 328.56 USD (99 155 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (40.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
248.32 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.53%
Макс. загрузка депозита:
53.84%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
97 (50.79%)
Коротких трейдов:
94 (49.21%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
2.04 USD
Средняя прибыль:
18.48 USD
Средний убыток:
-13.56 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-254.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.04 USD (5)
Прирост в месяц:
19.44%
Годовой прогноз:
235.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
79.96 USD
Максимальная:
254.04 USD (49.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.53% (156.03 USD)
По эквити:
17.40% (148.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|390
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|-7.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +248.32 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +40.84 USD
Макс. убыток в серии: -254.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
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FPMarkets-Live
|0.00 × 1
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FBS-Real
|0.00 × 6
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FXGT-Live
|0.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
71%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
14
100%
191
48%
2%
1.29
2.04
USD
USD
24%
1:200