- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
191
盈利交易:
93 (48.69%)
亏损交易:
98 (51.31%)
最好交易:
248.32 USD
最差交易:
-136.70 USD
毛利:
1 718.83 USD (91 414 pips)
毛利亏损:
-1 328.56 USD (99 155 pips)
最大连续赢利:
5 (40.84 USD)
最大连续盈利:
248.32 USD (1)
夏普比率:
0.09
交易活动:
1.53%
最大入金加载:
53.84%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
1.54
长期交易:
97 (50.79%)
短期交易:
94 (49.21%)
利润因子:
1.29
预期回报:
2.04 USD
平均利润:
18.48 USD
平均损失:
-13.56 USD
最大连续失误:
5 (-254.04 USD)
最大连续亏损:
-254.04 USD (5)
每月增长:
19.44%
年度预测:
235.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
79.96 USD
最大值:
254.04 USD (49.46%)
相对跌幅:
结余:
23.53% (156.03 USD)
净值:
17.40% (148.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|390
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|-7.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +248.32 USD
最差交易: -137 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +40.84 USD
最大连续亏损: -254.04 USD
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
71%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
14
100%
191
48%
2%
1.29
2.04
USD
USD
24%
1:200