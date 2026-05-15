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信号 / MetaTrader 5 / Tremendao
Gerson Andre Kirsten

Tremendao

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交易:
191
盈利交易:
93 (48.69%)
亏损交易:
98 (51.31%)
最好交易:
248.32 USD
最差交易:
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毛利:
1 718.83 USD (91 414 pips)
毛利亏损:
-1 328.56 USD (99 155 pips)
最大连续赢利:
5 (40.84 USD)
最大连续盈利:
248.32 USD (1)
夏普比率:
0.09
交易活动:
1.53%
最大入金加载:
53.84%
最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
10 分钟
采收率:
1.54
长期交易:
97 (50.79%)
短期交易:
94 (49.21%)
利润因子:
1.29
预期回报:
2.04 USD
平均利润:
18.48 USD
平均损失:
-13.56 USD
最大连续失误:
5 (-254.04 USD)
最大连续亏损:
-254.04 USD (5)
每月增长:
19.44%
年度预测:
235.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
79.96 USD
最大值:
254.04 USD (49.46%)
相对跌幅:
结余:
23.53% (156.03 USD)
净值:
17.40% (148.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500 390
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500 -7.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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2026.07.15 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.17 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.27 17:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.27 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 15:08
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2026.05.27 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 15:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.15 21:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.15 21:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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