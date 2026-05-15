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Сигналы / MetaTrader 5 / DINOTRADER9K
Dino Pablo Collufio

DINOTRADER9K

Dino Pablo Collufio
Dino Pablo Collufio

Dino Pablo Collufio

2 комментария
0 отзывов
Надежность
92 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 245%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
513
Прибыльных трейдов:
345 (67.25%)
Убыточных трейдов:
168 (32.75%)
Лучший трейд:
1 534.25 EUR
Худший трейд:
-926.15 EUR
Общая прибыль:
19 319.04 EUR (99 642 pips)
Общий убыток:
-13 249.24 EUR (99 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (2 046.04 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 295.10 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
60.68%
Макс. загрузка депозита:
99.14%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.49
Длинных трейдов:
310 (60.43%)
Коротких трейдов:
203 (39.57%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
11.83 EUR
Средняя прибыль:
56.00 EUR
Средний убыток:
-78.86 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-2 410.65 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2 410.65 EUR (6)
Прирост в месяц:
0.70%
Годовой прогноз:
8.55%
Алготрейдинг:
22%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.31 EUR
Максимальная:
2 438.79 EUR (34.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.52% (1 070.61 EUR)
По эквити:
15.92% (1 441.42 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SP500 86
EURUSD 72
USDJPY 69
GDAXI 54
XAUUSD 34
GBPCAD 27
EURJPY 18
USDCHF 16
GBPUSD 12
NDX 12
EURGBP 11
AUDUSD 10
GBPCHF 10
EURCAD 9
XTIUSD 8
EURCHF 7
WS30 6
USDCAD 5
AUDJPY 5
XAGUSD 5
AUDNZD 4
GBPAUD 4
UK100 4
NDAQ 3
CADCHF 2
EURAUD 2
GBPNZD 2
STOXX50E 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
AUDCHF 1
EURNZD 1
GBPJPY 1
USDMXN 1
NZDUSD 1
CADJPY 1
AUS200 1
NI225 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SP500 -691
EURUSD 1.5K
USDJPY -925
GDAXI 3.6K
XAUUSD 1.8K
GBPCAD -128
EURJPY 53
USDCHF 569
GBPUSD -360
NDX 443
EURGBP 260
AUDUSD 82
GBPCHF 153
EURCAD 154
XTIUSD 437
EURCHF -69
WS30 -58
USDCAD 2
AUDJPY 150
XAGUSD -526
AUDNZD -38
GBPAUD 222
UK100 -139
NDAQ 0
CADCHF 62
EURAUD 1
GBPNZD 81
STOXX50E 129
NZDJPY 5
CHFJPY 45
AUDCAD 7
AUDCHF 81
EURNZD 0
GBPJPY 47
USDMXN 0
NZDUSD 3
CADJPY -111
AUS200 54
NI225 12
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SP500 -3.9K
EURUSD 4.3K
USDJPY -30K
GDAXI 16K
XAUUSD 9.8K
GBPCAD -499
EURJPY 430
USDCHF 2.5K
GBPUSD -1.3K
NDX 1.3K
EURGBP 517
AUDUSD -108
GBPCHF 864
EURCAD 229
XTIUSD -68
EURCHF -550
WS30 102
USDCAD 852
AUDJPY 966
XAGUSD -2.7K
AUDNZD -596
GBPAUD 907
UK100 -498
NDAQ -20
CADCHF 350
EURAUD 63
GBPNZD 629
STOXX50E 322
NZDJPY 88
CHFJPY 207
AUDCAD 59
AUDCHF 134
EURNZD 5
GBPJPY 682
USDMXN 227
NZDUSD 58
CADJPY -352
AUS200 243
NI225 99
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 534.25 EUR
Худший трейд: -926 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +2 046.04 EUR
Макс. убыток в серии: -2 410.65 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
ICMarketsSC-MT5-4
0.22 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6221
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 225
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
еще 27...
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A diversified multi-strategy trading system engineered to deliver steady, compounded growth while keeping drawdowns under tight control. 🎯 STRATEGY The portfolio combines a team of independent algorithmic strategies working in parallel across multiple currency pairs, indices, metals and timeframes. Each strategy is rule-based and fully automated — no discretionary trading, no martingale, no grid, no averaging losses. When one regime stalls, others step up. Trend-following, breakout, mean-reversion and structural setups balance each other so the portfolio adapts naturally to changing market conditions instead of betting everything on a single edge. 🛡️ RISK MANAGEMENT (hard rules, automatically enforced) • Max 1-2% equity risk per trade • Max 4% drawdown per day • Max 8% drawdown per month • Max 8% lifetime drawdown (hard floor) • Every position carries a hard stop-loss from entry — no exceptions • High-impact economic news automatically blacked out • Anti-correlation gate: no over-exposure to the same direction across pairs 🔬 ENGINEERING Every strategy went through years of historical optimization and walk-forward validation before reaching live deployment. New strategies are only promoted after meeting strict quality filters: profit factor, drawdown, consistency and minimum trade count are continuously monitored. 📈 WHAT TO EXPECT This is a long-term compounding system, not a high-frequency lottery. Targets monthly growth in the single-digit range with maximum drawdown kept well below industry standard. Patience compounds — chasing fast money does not. ⚙️ SETUP Works on standard MT5 accounts with low spreads. Recommended starting balance: at least 10x the average lot risk. Use 1:1 copying for full correlation with the master account. ⚠️ DISCLAIMER Past performance does not guarantee future results. Forex and CFD trading involves substantial risk. Trade only with capital you can afford to lose.


Нет отзывов
2026.05.15 20:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.9% of days out of 557 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DINOTRADER9K
30 USD в месяц
245%
0
0
USD
10K
EUR
92
22%
513
67%
61%
1.45
11.83
EUR
39%
1:200
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