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Сигналы / MetaTrader 5 / Seasonal Alpha Darwinex ZVCO
Dr. Pieter Mergenthaler

Seasonal Alpha Darwinex ZVCO

Dr. Pieter Mergenthaler
Dr. Pieter Mergenthaler

Dr. Pieter Mergenthaler

1 тема 17 комментариев
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
Darwinex-Live
1:1
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
41 (51.89%)
Убыточных трейдов:
38 (48.10%)
Лучший трейд:
3 100.75 USD
Худший трейд:
-1 728.48 USD
Общая прибыль:
27 700.72 USD (86 188 pips)
Общий убыток:
-22 061.18 USD (88 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4 544.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 544.45 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
33.77%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
17 дней
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
65 (82.28%)
Коротких трейдов:
14 (17.72%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
71.39 USD
Средняя прибыль:
675.63 USD
Средний убыток:
-580.56 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 697.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 985.52 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.27%
Годовой прогноз:
-3.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.68 USD
Максимальная:
6 291.32 USD (0.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (6 128.50 USD)
По эквити:
0.24% (2 397.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
INTC 4
MPWR 4
THC 4
RS 3
AMZN 3
PH 3
HEI 3
APH 3
DECK 2
OKE 2
ORLY 2
FAST 2
FITB 2
BIIB 2
HXL 2
MSI 2
KO 2
FTNT 2
AMGN 2
QCOM 2
SWKS 2
ALNY 1
BA 1
MCD 1
MCK 1
XOM 1
MKTX 1
PG 1
CL 1
EQT 1
ADI 1
AMD 1
KLAC 1
AMAT 1
MU 1
CME 1
NVDA 1
MNST 1
NFLX 1
PAYX 1
ADP 1
CASY 1
GOOG 1
VRTX 1
HBAN 1
LMT 1
SLM 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
INTC 801
MPWR -1.6K
THC -4.7K
RS 1.2K
AMZN 111
PH -979
HEI 293
APH 805
DECK 497
OKE 100
ORLY -443
FAST -46
FITB -353
BIIB -1
HXL 1.3K
MSI -426
KO 848
FTNT 1.9K
AMGN 64
QCOM 669
SWKS -923
ALNY 306
BA 171
MCD -576
MCK -1.1K
XOM -280
MKTX 1.3K
PG -57
CL 791
EQT 130
ADI -429
AMD 2.6K
KLAC -29
AMAT 370
MU 2.6K
CME -973
NVDA -398
MNST 1.8K
NFLX 12
PAYX -283
ADP -406
CASY 564
GOOG 120
VRTX 629
HBAN -466
LMT 1.2K
SLM -1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
INTC -812
MPWR -25K
THC -9.4K
RS 3.9K
AMZN -65
PH -9.8K
HEI 1.1K
APH 1.2K
DECK 542
OKE 95
ORLY -403
FAST -29
FITB -187
BIIB -84
HXL 1.1K
MSI -2.2K
KO 671
FTNT 2.3K
AMGN 294
QCOM 1.8K
SWKS -564
ALNY 1K
BA 384
MCD -1.8K
MCK -9.8K
XOM -425
MKTX 2.1K
PG -78
CL 668
EQT 80
ADI -1.8K
AMD 11K
KLAC -584
AMAT 1.7K
MU 20K
CME -2.9K
NVDA -880
MNST 1.4K
NFLX 14
PAYX -272
ADP -878
CASY 4.3K
GOOG 432
VRTX 2.9K
HBAN -77
LMT 6.3K
SLM -254
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 100.75 USD
Худший трейд: -1 728 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4 544.45 USD
Макс. убыток в серии: -2 697.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Constant Risk per trade not compounding

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Нет отзывов
2026.07.06 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.29 14:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 14:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.28 16:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 15:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.22 16:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.21 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 16:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.15 07:35
No swaps are charged on the signal account
2026.05.15 07:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.15 07:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Seasonal Alpha Darwinex ZVCO
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
1M
USD
15
100%
79
51%
100%
1.25
71.39
USD
1%
1:1
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