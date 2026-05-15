- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
41 (51.89%)
Убыточных трейдов:
38 (48.10%)
Лучший трейд:
3 100.75 USD
Худший трейд:
-1 728.48 USD
Общая прибыль:
27 700.72 USD (86 188 pips)
Общий убыток:
-22 061.18 USD (88 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4 544.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 544.45 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
33.77%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
17 дней
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
65 (82.28%)
Коротких трейдов:
14 (17.72%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
71.39 USD
Средняя прибыль:
675.63 USD
Средний убыток:
-580.56 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 697.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 985.52 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.27%
Годовой прогноз:
-3.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.68 USD
Максимальная:
6 291.32 USD (0.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (6 128.50 USD)
По эквити:
0.24% (2 397.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|INTC
|4
|MPWR
|4
|THC
|4
|RS
|3
|AMZN
|3
|PH
|3
|HEI
|3
|APH
|3
|DECK
|2
|OKE
|2
|ORLY
|2
|FAST
|2
|FITB
|2
|BIIB
|2
|HXL
|2
|MSI
|2
|KO
|2
|FTNT
|2
|AMGN
|2
|QCOM
|2
|SWKS
|2
|ALNY
|1
|BA
|1
|MCD
|1
|MCK
|1
|XOM
|1
|MKTX
|1
|PG
|1
|CL
|1
|EQT
|1
|ADI
|1
|AMD
|1
|KLAC
|1
|AMAT
|1
|MU
|1
|CME
|1
|NVDA
|1
|MNST
|1
|NFLX
|1
|PAYX
|1
|ADP
|1
|CASY
|1
|GOOG
|1
|VRTX
|1
|HBAN
|1
|LMT
|1
|SLM
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|INTC
|801
|MPWR
|-1.6K
|THC
|-4.7K
|RS
|1.2K
|AMZN
|111
|PH
|-979
|HEI
|293
|APH
|805
|DECK
|497
|OKE
|100
|ORLY
|-443
|FAST
|-46
|FITB
|-353
|BIIB
|-1
|HXL
|1.3K
|MSI
|-426
|KO
|848
|FTNT
|1.9K
|AMGN
|64
|QCOM
|669
|SWKS
|-923
|ALNY
|306
|BA
|171
|MCD
|-576
|MCK
|-1.1K
|XOM
|-280
|MKTX
|1.3K
|PG
|-57
|CL
|791
|EQT
|130
|ADI
|-429
|AMD
|2.6K
|KLAC
|-29
|AMAT
|370
|MU
|2.6K
|CME
|-973
|NVDA
|-398
|MNST
|1.8K
|NFLX
|12
|PAYX
|-283
|ADP
|-406
|CASY
|564
|GOOG
|120
|VRTX
|629
|HBAN
|-466
|LMT
|1.2K
|SLM
|-1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|INTC
|-812
|MPWR
|-25K
|THC
|-9.4K
|RS
|3.9K
|AMZN
|-65
|PH
|-9.8K
|HEI
|1.1K
|APH
|1.2K
|DECK
|542
|OKE
|95
|ORLY
|-403
|FAST
|-29
|FITB
|-187
|BIIB
|-84
|HXL
|1.1K
|MSI
|-2.2K
|KO
|671
|FTNT
|2.3K
|AMGN
|294
|QCOM
|1.8K
|SWKS
|-564
|ALNY
|1K
|BA
|384
|MCD
|-1.8K
|MCK
|-9.8K
|XOM
|-425
|MKTX
|2.1K
|PG
|-78
|CL
|668
|EQT
|80
|ADI
|-1.8K
|AMD
|11K
|KLAC
|-584
|AMAT
|1.7K
|MU
|20K
|CME
|-2.9K
|NVDA
|-880
|MNST
|1.4K
|NFLX
|14
|PAYX
|-272
|ADP
|-878
|CASY
|4.3K
|GOOG
|432
|VRTX
|2.9K
|HBAN
|-77
|LMT
|6.3K
|SLM
|-254
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 100.75 USD
Худший трейд: -1 728 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4 544.45 USD
Макс. убыток в серии: -2 697.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Constant Risk per trade not compounding
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
1M
USD
USD
15
100%
79
51%
100%
1.25
71.39
USD
USD
1%
1:1